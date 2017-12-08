Что нового в банках: гадание на курсах валют и джекпот для владельцев вклада

Банки сегодня это уже не просто вклады, кредиты и карточки! Например, на этой неделе нам предлагают угадать, какой курс доллара будет к концу года или выиграть солидный приз, разместив вклад. Самые интересные новости — в очередном обзоре FINANCE.TUT.BY.

С какими курсами закроются торги накануне Нового года?



фото с сайта: pixabay.com

Доллар и Новый год прочно связаны в сознании белорусов. И этим решил воспользоваться РРБ-Банк, объявив акцию «Сила мысли». Условия простые: с 11 по 22 декабря банк принимает ставки на то, сколько будут стоить доллар, евро и российский рубль на последних торгах уходящего года (29 декабря). Тот, кто угадает курс одной из валют, станет вип-клиентом банка. А самый прозорливый участник конкурса, который предскажет все три курса, поедет в путешествие. Куда? Пока секрет.

Открыть вклад, сорвать джекпот

Сделать это предлагает Белгазпромбанк. Депозит с названием «Джекпот» нужно открыть до 28 февраля. Минимальная сумма — 5 тысяч рублей. Итоговая сумма выигрыша формируется на основании общей суммы депозитов, участвующих в рекламной акции.

«Призовой фонд акции состоит из фиксированной и накопительной части. Фиксированная часть составляет 5000 белорусских рублей. Накопительная часть формируется при условии, что совокупный объем денежных средств, привлеченных банком в срочные банковские вклады (депозиты) для физических лиц в белорусских рублях „Джекпот“, на 01.03.2018 превысит 1 000 000 белорусских рублей. Накопительная часть призового фонда будет составлять 0,1% от суммы превышения одного миллиона белорусских рублей в депозитах банка», — говорится в правилах розыгрыша. Если хотите увеличить свои шансы на выигрыш, открывайте несколько вкладов.

Кредитные «завлекалочки»



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На фоне кредитного бума банки продолжают помогать белорусам одалживать деньги. Например, Идея Банк предложил кредитку с грейс-периодом в 50 дней, Статусбанк увеличил период рассрочки на 1 месяц по карте «Е-каникулы» при покупке в магазинах-партнерах, Приорбанк позволил оформлять заявки на кредиты в мобильном приложении, а МТБанк составил список подарков на новогодние праздники, опираясь на акционные предложения своих партнеров по карте «Халва».

Новости одной строкой

Сервис Samsung Pay стал доступен держателям карточек Mastercard БПС-Сбербанка .

держателям карточек Mastercard . Альфа-Банк придумал специальную акцию для держателей карточек Alfa-life: весь декабрь при соблюдении определенных условий они смогут бесплатно пить капучино в столичном кафе «Лаўка». А для пользователей мобильного приложения INSYNC.BY запустили настоящий квест с призами в виде гаджетов и денег (10 и 20 тысяч рублей).

Обращаем внимание, что обзор не носит рекламный характер и редакция включает в него новости по своему усмотрению.

Выбрать подходящий вклад в банках Беларуси :