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Что нового в банках: гадание на курсах валют и джекпот для владельцев вклада
Банки сегодня это уже не просто вклады, кредиты и карточки! Например, на этой неделе нам предлагают угадать, какой курс доллара будет к концу года или выиграть солидный приз, разместив вклад. Самые интересные новости — в очередном обзоре FINANCE.TUT.BY.
С какими курсами закроются торги накануне Нового года?
Доллар и Новый год прочно связаны в сознании белорусов. И этим решил воспользоваться РРБ-Банк,
Открыть вклад, сорвать джекпот
Сделать это
«Призовой фонд акции состоит из фиксированной и накопительной части. Фиксированная часть составляет 5000 белорусских рублей. Накопительная часть формируется при условии, что совокупный объем денежных средств, привлеченных банком в срочные банковские вклады (депозиты) для физических лиц в белорусских рублях „Джекпот“, на 01.03.2018 превысит 1 000 000 белорусских рублей. Накопительная часть призового фонда будет составлять 0,1% от суммы превышения одного миллиона белорусских рублей в депозитах банка», — говорится в правилах розыгрыша. Если хотите увеличить свои шансы на выигрыш, открывайте несколько вкладов.
Кредитные «завлекалочки»
На фоне кредитного бума банки продолжают помогать белорусам одалживать деньги. Например, Идея Банк
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Банки сегодня это уже не просто вклады, кредиты и карточки! Например, нам предлагают угадать, какой курс доллара будет к концу года или выиграть солидный приз,...
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