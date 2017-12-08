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Шестаков: в Евразийском экономическом союзе появится своя валюта?
09.12.2017 12:20 — Разное | Sputnik Беларусь
Представители научного сообщества, которые занимаются прогнозами и разработкой экономических стратегий, отмечают неизбежность появления единой валюты ЕАЭС, заявил в беседе на
© Sputnik/ Иван Руднев
"Об этом говорится не в свете повторения опыта Евросоюза. Дело в том, что единая валюта нужна как инструмент выравнивания экономик стран-участниц. Правда, эксперты затрудняются назвать сроки появления такого инструмента", — сказал Шестаков.
По словам эксперта, председатель Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян заявил, что этот вопрос может быть решен только при наличии высокого уровня взаимопонимания между главами государств-участников объединения.
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Политолог Игорь Шестаков прокомментировал Sputnik возможность введения единой валюты на пространстве Евразийского экономического союза и предполагаемые сроки...
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