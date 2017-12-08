Шестаков: в Евразийском экономическом союзе появится своя валюта /

Представители научного сообщества, которые занимаются прогнозами и разработкой экономических стратегий, отмечают неизбежность появления единой валюты ЕАЭС, заявил в беседе на радио Sputnik политолог Игорь Шестаков.



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"Об этом говорится не в свете повторения опыта Евросоюза. Дело в том, что единая валюта нужна как инструмент выравнивания экономик стран-участниц. Правда, эксперты затрудняются назвать сроки появления такого инструмента", — сказал Шестаков.

По словам эксперта, председатель Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян заявил, что этот вопрос может быть решен только при наличии высокого уровня взаимопонимания между главами государств-участников объединения.

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