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Шестаков: в Евразийском экономическом союзе появится своя валюта?

09.12.2017 12:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Представители научного сообщества, которые занимаются прогнозами и разработкой экономических стратегий, отмечают неизбежность появления единой валюты ЕАЭС, заявил в беседе на радио Sputnik политолог Игорь Шестаков.

Шестаков: в Евразийском экономическом союзе появится своя валюта?
© Sputnik/ Иван Руднев
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"Об этом говорится не в свете повторения опыта Евросоюза. Дело в том, что единая валюта нужна как инструмент выравнивания экономик стран-участниц. Правда, эксперты затрудняются назвать сроки появления такого инструмента", — сказал Шестаков.

По словам эксперта, председатель Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян заявил, что этот вопрос может быть решен только при наличии высокого уровня взаимопонимания между главами государств-участников объединения.

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Комментарий политолога Игоря Шестакова слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Политолог Игорь Шестаков прокомментировал Sputnik возможность введения единой валюты на пространстве Евразийского экономического союза и предполагаемые сроки...

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