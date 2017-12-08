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В Шанхае открылся филиал белорусского института

09.12.2017 12:28 — Разное | Ежедневник  
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В Шанхае открылся филиал белорусского института

В Шанхайском профессиональном институте индустрии, коммерции и иностранных языков (КНР) открылся филиал Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины - Гомельский институт.

Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе гомельского вуза. Соответствующие документы сегодня подписали руководители китайского и белорусского вузов.

Со стороны гомельского университета в церемонии открытия приняли участие ректор Сергей Хахомов и доктор химических наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси Александр Рогачев, который назначен директором филиала. Создание филиала ГГУ им.Ф.Скорины в Шанхае стало возможным благодаря соглашению о совместной подготовке специалистов между учреждениями образования двух стран.

За время сотрудничества вузов, которое началось в 2015 году, группа студентов шанхайского института прошла обучение и стажировки в гомельском университете по специальности "русская филология". Как отметили в пресс-службе, открытие филиала ГГУ им.Ф.Скорины в Китае позволит реализовать полноценный академический обмен преподавателями и студентами обеих стран, а также расширить перечень специальностей по совместной подготовке специалистов.

"Китайские студенты два с половиной года будут обучаться в Шанхае, а после, в течение двух или четырех лет, в Гомеле. По итогам профессиональной подготовки иностранные выпускники получат соответственно диплом бакалавра либо магистра по специальности "русская филология". С открытием филиала возможность выезжать на учебные стажировки в Шанхайский профессиональный институт индустрии, коммерции и иностранных языков появится и у студентов гомельского вуза", - рассказали в университете.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Шанхайском профессиональном институте индустрии, коммерции и иностранных языков (КНР) открылся филиал Гомельского государственного университета имени...

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