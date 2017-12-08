Умер актер Леонид Броневой

О смерти народного артиста СССР Леонида Броневого сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Броневой умер 9 декабря в 07:30 на 89-м году жизни.

Через неделю актеру должно было исполниться 89 лет. Он родился 17 декабря 1928 года в Киеве.

Броневой известен ролью шефа гестапо Мюллера и кинофильма «Семнадцать мгновений весны», где играл с Вячеславом Тихоновым. Запомнился ролями в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Небеса обетованные», «Покровские ворота», «Формула любви».

Леонид Броневой работал во многих российских театрах, а в московском театре на Малой Бронной – более 25 лет.

Церемония прощания пройдет театре «Ленком».

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