Видеофакт: водитель спас пешехода на переходе в Минске

Инцидент произошел в белорусской столице в светлое время суток. На видеоролике, опубликованном в Youtube, видно, что автомобили следуют на зеленый сигнал светофора. Однако, приближаясь к перекрестку, все же останавливаются. Как оказалось, причиной остановки машин стал пешеход, пересекавший проезжую часть.

В свободной правой крайней полосе стремительно двигался автомобиль, водитель которого, судя по всему, не собирался тормозить.

Тогда бдительный водитель Renault резко поехал вправо, чтобы закрыть собой проезд по полосе и пешехода, таким образом, предотвратить трагедию.

К счастью, удалось избежать не только наезда на пешехода, но и столкновения машин.