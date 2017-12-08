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Видеофакт: водитель спас пешехода на переходе в Минске
09.12.2017 13:08 — Разное | Sputnik Беларусь
Инцидент произошел в белорусской столице в светлое время суток. На видеоролике, опубликованном в Youtube, видно, что автомобили следуют на зеленый сигнал светофора. Однако, приближаясь к перекрестку, все же останавливаются. Как оказалось, причиной остановки машин стал пешеход, пересекавший проезжую часть.
В свободной правой крайней полосе стремительно двигался автомобиль, водитель которого, судя по всему, не собирался тормозить.
Тогда бдительный водитель Renault резко поехал вправо, чтобы закрыть собой проезд по полосе и пешехода, таким образом, предотвратить трагедию.
К счастью, удалось избежать не только наезда на пешехода, но и столкновения машин.
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Мужчина переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора и чуть не попал под автомобиль, стремительно двигавшийся по крайней правой полосе. Смотрите на видео, как...
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