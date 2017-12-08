Минский супермаркет образца 1956 года, продажа товаров в кредит и распродажи прямо в цехах завода — FINANCE.TUT.BY посмотрел, как выглядела торговля в БССР более полувека лет назад.

Грязные деньги

Киножурнал «Савецкая Беларусь», № 32, 1956 г. реж. Л. Матусевич, опер. М. Беров, Ю. Иванцов, С. Фрид, Г. Лейбман, В. Пужевич, В. Цеслюк; киностудия «Беларусьфильм».

На кинокадрах — один из новых минских магазинов без продавца. «Тут усё прадугледжана для таго, каб захаваць прадукты ад пранікнення пылу і мікробаў. Зручна і гігіенічна», — говорит голос за кадром.

Затем ради контраста на экране показывают магазин, где торгуют совсем по-другому: «Тыя жа рукі, якія бяруць хлеб, лічаць і грошы. А, як вядома, грошы бываюць у многіх руках і іншы раз вельмі забруджаных. Прадавец нават не прыкмячае, колькі ён можа разнесці розных мікробаў сваімі рукамі. Хочацца спытаць міністра гандлю рэспублікі, а ці ведае ён аб гэтых непаладках?»

Кредит на «все, что видите»

Киножурнал «Савецкая Беларусь», № 32, 1959 г. реж. Л. Матусевич, опер. Ю. Иванцов, С. Фрид, Г. Лейбман, Г. Масальский, В. Цеслюк; киностудия «Беларусьфильм».

Магазин «Промтовары», о котором идет речь в видео, диктор называет «незвычайным».

— Вось напрыклад стропальшчык Міхаіл Гузуль надумаў купіць да свята новы касцюм. Касцюм нядрэнны, але кошт яго Міхаіл выплаціць у растэрміноўку, — говорит он.

— А-а-а! Тут, значыць прадаюць тавары ў крэдыт, — вторит ему женский голос.

Затем на кинокадрах показывают магазин электроники и бытовой техники.

— А што ў гэтам магазіне можна купіць у крэдыт? — спрашивает тот же самый женский голос.

— Усё, што бачыце! — отвечает мужчина за кадром.

В пример проводят рабочего Александр Петровича Соколова, который в магазин пришел со своей женой. На кадрах они вместе выбирают швейную машину.

— І думка жонкі бяспрэчна рашаючая, — говорит женский голос за кадром.

— Не спрачаюся. Тым больш, што справа ідзе пра яўна жаночую пакупку, — соглашается диктор.

— Сапраўды, продаж тавараў у крэдыт вельмі зручны і выгадны для працоўных, — резюмирует мужчина в конце видео.

Распродажа прямо на рабочем месте

Киножурнал «Савецкая Беларусь», № 36, 1960 г. реж. Р. Ясинский, опер. В. Орлов, Ю. Иванцов, Г. Масальский, В. Пужевич, В. Цеслюк; киностудия «Беларусьфильм».

«Незвычайная аб'ява з'явілася ў цэхах Гомельскага станкабудаўнічага завода імя Кірава», — так начинается репортаж. Речь идет о распродаже промышленных товаров, которые Гомельский универмаг организовал прямо в цехе завода.

— Гэта вельмі зручна: патрэбную рэч можна купіць тут, недалека ад свайго рабочага месца, — говорит голос за кадром.

Не надо рабочим волноваться и о доставке купленных товаров: «Аб гэтым паклапаціліся работнікі ўнівермага».

Видеоматериалы подготовила ведущий архивист отдела использования документов и информации БГАКФФД Елена Полещук.

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