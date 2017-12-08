Хлеба и молока покупают меньше, а рыбы и фруктов - больше. Как изменились предпочтения белорусов

Белорусы стали больше потреблять рыбы и фруктов, а хлеба и молочных продуктов — меньше. Такие выводы можно сделать из данных Белстата по выборочному обследованию домашних хозяйств по уровню жизни в третьем квартале этого года.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Так, в расчете на члена домашнего хозяйства в третьем квартале этого года ежемесячно приходилось 6,7 килограмма хлеба (за аналогичный период прошлого года — 6,9 килограмма). Сократилось также потребление молока и молочных продуктов — 22,7 литра в июле-сентябре этого года против 23,2 литра год назад.

Зато белорусы стали чаще покупать рыбу и рыбопродукты (1,1 килограмма против 1 килограмма), овощей (8,7 против 8,6 килограмма), фруктов и ягод (5 против 4,8 килограмма), масло растительное, маргарин и другие жиры (0,9 килограмма против 0,8).

При этом не изменилось потребление мяса и мясных продуктов (6,2 килограмма), сахара и кондитерских изделий (2,4 килограмма), картофеля (5,3 килограмма), яиц (18 штук).

При этом в статистику не входят продукты, потребленных в объектах общественного питания.

Напомним, среднестатистическая белорусская семья располагает в месяц суммой в 1026,7 рубля. Такие данные приводит Белстат, ссылаясь на выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни за 3 квартала этого года.

Почти все эти деньги белорусы тратят. Так, по статистике, денежные расходы в пересчете на одну семью составили 965,2 рубля в месяц. Значительная часть этой суммы — потребительские расходы : питание, покупка каких-то товаров и оплата услуг. Всего на потребительские расходы уходило почти 740 рублей.

Остальные деньги (примерно 227 рублей) идут на накопления, покупку недвижимости или валюты, а также налоги и взносы.