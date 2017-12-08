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Хлеба и молока покупают меньше, а рыбы и фруктов - больше. Как изменились предпочтения белорусов
Белорусы стали больше потреблять рыбы и фруктов, а хлеба и молочных продуктов — меньше. Такие выводы можно сделать из
Так, в расчете на члена домашнего хозяйства в третьем квартале этого года ежемесячно приходилось 6,7 килограмма хлеба (за аналогичный период прошлого года — 6,9 килограмма). Сократилось также потребление молока и молочных продуктов — 22,7 литра в июле-сентябре этого года против 23,2 литра год назад.
Зато белорусы стали чаще покупать рыбу и рыбопродукты (1,1 килограмма против 1 килограмма), овощей (8,7 против 8,6 килограмма), фруктов и ягод (5 против 4,8 килограмма), масло растительное, маргарин и другие жиры (0,9 килограмма против 0,8).
При этом в статистику не входят продукты, потребленных в объектах общественного питания.
Напомним, среднестатистическая белорусская семья
Почти все эти деньги белорусы тратят. Так, по статистике, денежные расходы в пересчете на одну семью составили 965,2 рубля в месяц. Значительная часть этой суммы —
Остальные деньги (примерно 227 рублей) идут на накопления, покупку недвижимости или валюты, а также налоги и взносы.
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Белорусы стали чаще покупать рыбу и рыбопродукты, овощи, фрукты и ягоды, масло растительное, маргарин и другие жиры.
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