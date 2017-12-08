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Шпагин: Броневой учил зрителей уму
09.12.2017 14:50 — Разное | Sputnik Беларусь
Народный артист СССР Леонид Броневой, всенародно любимый актер театра и кино, исполнитель роли Мюллера в фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны", роли Велюрова в комедии Михаила Казакова "Покровские ворота" и многих, многих других
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
"Броневой очень хотел сыграть роль Мюллера, как будто чувствуя, что его здесь настигнет слава, но не предполагая, что она будет настолько великой. И в других фильмах его линия очень умного, все понимающего человека, который постоянно находится в иронично-циничной маске, помогала зрителю отстраниться и осознать в том числе и советскую реальность. Броневой учил зрителей уму, умному пониманию жизни, а умное понимание жизни без иронии и без некоторого цинизма, увы, невозможно", — рассказывает Шпагин.
Беседу с российским кинокритиком Александром Шпагиным слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Известный российский кинокритик Александр Шпагин рассказывает слушателям радио Sputnik Беларусь о Леониде Броневом.
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