Шпагин: Броневой учил зрителей уму

Народный артист СССР Леонид Броневой, всенародно любимый актер театра и кино, исполнитель роли Мюллера в фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны", роли Велюрова в комедии Михаила Казакова "Покровские ворота" и многих, многих других скончался в Москве на 89-м году жизни . Известный кинокритик Александр Шпагин вспоминает актера, рассказывает о его работах и неповторимом творческом облике.



© Sputnik/ Екатерина Чеснокова Умер актер Леонид Броневой

"Броневой очень хотел сыграть роль Мюллера, как будто чувствуя, что его здесь настигнет слава, но не предполагая, что она будет настолько великой. И в других фильмах его линия очень умного, все понимающего человека, который постоянно находится в иронично-циничной маске, помогала зрителю отстраниться и осознать в том числе и советскую реальность. Броневой учил зрителей уму, умному пониманию жизни, а умное понимание жизни без иронии и без некоторого цинизма, увы, невозможно", — рассказывает Шпагин.

Беседу с российским кинокритиком Александром Шпагиным слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Прощание с актером Леонидом Броневым состоится 11 декабря>>