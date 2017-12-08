Йоханнес Бё вслед за спринтом выиграл и гонку преследования в Хохфильцене

Норвежец Йоханнес Бё вслед за вчерашним спринтом выиграл 9 декабря и гонку преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

К заключительному огневому рубежу Йоханнес Бё пришел вместе с французом Мартеном Фуркадом, но если норвежец здесь обошелся без промахов, то француз на последней стрельбе послал мимо цели сразу 3 патрона.

В итоге Йоханнес Бё уверенно сохранил лидерство, а Мартен Фуркад, после штрафных кругов покинувший стрельбище лишь пятым, довольствовался бронзой, обойдя на пути к финишу немца Симона Шемппа и россиянина Максима Цветкова.

Второе место занял представитель Словении Яков Фак, по итогам вчерашнего спринта стартовавший сегодня третьим.

Белорусские биатлонисты в гонку преследования не отобрались.