Умер актер Леонид Броневой





Прощание с актером пройдет в театре «Ленком», в котором он служил с 1988 года, в понедельник, 11 декабря

Броневой родился в Киеве в 1928 году, в детстве пережил ссылку как сын врага народа и эвакуацию после начала войны в 1941 году. Театральное образование получил в Ташкенте, в 1953 году был принят сразу на третий курс в школу-студию МХАТ. После окончания училища работал в театрах Грозного и Воронежа.



В 1962 году Броневой поступил в Московский драматический театр на Малой Бронной, где сыграл много ролей в спектаклях великого режиссера Анатолия Эфроса и стал одним из ведущих актеров театра. Он создал выдающиеся образы в спектаклях «Женитьба», «Ромео и Джульетта», «Сказки старого Арбата», «Месяц в деревне», «Директор театра» и других, снимался в телевизионных фильмах Эфроса «Борис Годунов» (Шуйский) и «Несколько слов в честь г-на де Мольера» (Людовика XIV).



С 1988 года Броневой работал в театре «Ленком» под руководством режиссера Марка Захарова. С первой же роли Броневой стал одним из самых ярких явлений в звездной труппе этого театра. Он играл в спектаклях «Мудрец», «Диктатура совести», «Чайка», «Королевские игры», «Варвар и еретик», «Плач палача», «Вишневый сад». Примечательно, что роль Яичницы в гоголевской «Женитьбе» Броневой сыграл и в спектакле Эфроса (1975 год), и в постановке Захарова (2007 год), пишет РБК.



Леонид Броневой снялся в десятках кинофильмов. Роль шефа гестапо Генриха Мюллера в "Семнадцати мгновениях весны" принесла ему известность, запомнился он и яркими ролями в фильмах "Покровские ворота", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "Небеса обетованные".

