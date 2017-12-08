Доброта спасет мир: посольства провели благотворительную ярмарку

МИНСК, 9 дек — Sputnik. В минской гостинице "Пекин" в субботу прошла благотворительная Рождественская ярмарка, организованная Международным женским клубом, который объединяет жен послов, дипломатов и иностранных представителей. Представители посольств предлагали товары и сувениры, которыми славятся их страны. А все вырученные средства будут направлены семьям и детям, которые особенно нуждаются в поддержке. Sputnik принял участие в этой доброй акции.

Внезапное варенье

Ну, где еще можно купить в Минске настоящий шотландский виски? В павильоне посольства Великобритании в Беларуси его предлагали даже в красивой коробке.

"Настоящий, из Шотландии", — уверяли представители посольства.



© Sputnik / Виктор Толочко На ярмарке было много вкусного и интересного

Китайское посольство предлагало натуральный шелк — отрез стоил целых 100 долларов! А в немецком павильоне можно было угоститься горячим глинтвейном. Тут же предлагали уникальное варенье, которое сотрудники посольства готовили по старинным национальным рецептам.

"Такого варенья вы в Беларуси больше не найдете – мы вас уверяем", — убеждали продавцы.

Немецкое варенье – очень вкусное и не на что не похожее лакомство, в котором нередко совмещается несовместимое: клубника и кампари, хурма и специи, например.

В павильоне ливанского посольства угощали хумусом и оригинальными блинчиками с орехами и сыром. Готовила их, причем всю ночь, супруга почетного консула Ливанской Республики в Беларуси и мама четверых детей (!) Елена Слим.



© Sputnik / Виктор Толочко Зажигательные танцы создавали праздничное настроение

В итальянском павильоне продавались самые разные вкусности – не хватало только пиццы.

"Если бы нам здесь поставили печь, была бы пицца. А пока можете купить ингредиенты для этого блюда и приготовить его дома – это оригинальное оливковое масло и помидоры", — пояснили сотрудники посольства.

Волшебные валенки

На ярмарке было не протолкнуться. Белорусы и иностранцы, не жалея, расставались с денежными купюрами.

Больше всего людей, несмотря на всеобщий ажиотаж, скопилось у павильона российского посольства. И здесь настоящим хитом стали павловопосадские платки – их разобрали практически сразу после открытия.



© Sputnik / Виктор Толочко Эти валенки из Самары исполняют желания

"Но у нас есть и другие замечательные сувениры. Их нам прислали из самых разных уголков России", — отметили собеседники.

Маленькие валенки, которые способны исполнить любое желание (по крайней мере, так пообещало российское посольство) прибыли из Самары.

"В один валенок нужно положить монетку, а во второй — зернышко. И прошептать желание, тогда оно исполнится", — уверяли представители посольства.

Продавались оригинальные тульские пряники с повидлом. Из Тулы была и пастила.



© Sputnik / Виктор Толочко Эту картину вышила одна из сотрудниц российского посольства

"Причем не такая тонкая, как сейчас везде продается — наша очень вкусная", — говорили собеседники.

В павильоне мы встретили и "первых лиц" — супругу советника-посланника посольства Российской Федерации в Беларуси Ольгу Гусеву, которая также продавала товар. Она призналась, что в ярмарке принимает участие впервые, но уже под приятным впечатлением.

"Я пока еще ничего на ярмарке не купила, но обязательно это сделаю", — пообещала Гусева.



© Sputnik / Виктор Толочко Cупруга советника-посланника посольства Российской Федерации в Беларуси Ольга Гусева

Важные гости

Многие покупатели приходили на ярмарку с детьми, развлечений для которых тоже хватало. На сцену, что возле павильонов, поднимались то грузинские танцоры, то маленькие звездочки, которые вступали под бразильскую музыку. Словом, получился настоявший многонациональный праздник.



© Sputnik / Виктор Толочко Супруга министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея актриса Вера Полякова пришла на ярмарку с сыном Артемом

С сыном Артемом на ярмарку пришла и супруга министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея Вера Полякова. Она купила себе несколько индийских платков и попробовала азербайджанский плов.

"Я каждый год участвую в такой ярмарке с тех пор, как супруг стал министром. Два мероприятия в году посещаю обязательно. Это рождественская ярмарка и благотворительный базар, который проходит весной", — призналась актриса и супруга дипломата.

Сыну Поляковой на ярмарке тоже очень понравилось, но по личным причинам.

"Совсем недавно была презентация книги супруги посла Кыргызстана в нашей гимназии. Он там выступал — играл главную роль. Сейчас он ходит по ярмарке и все его поздравляют, как он прекрасно выступил. Так что он за своим кусочком славы пришел", — с улыбкой говорит собеседница.



© Sputnik / Виктор Толочко Рождественские ярмарки, которые проводит Международный женский клуб, стали уже доброй традицией

Ярмарка проводится на протяжении нескольких лет Международным женским клубом, который объединяет жен послов, дипломатов и иностранных представителей. Все собранные деньги пойдут в фонд клуба, которые направит их детским домам, хосписам, психоневрологическим диспансерам и другим нуждающимся.