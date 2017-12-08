Три тысячи евро за самые сексуальные губы: чемпионат прошел в Минске

Чемпионат по выбору самых сексуальных губ провели в Минске, церемонию награждения организовали в "Дипсервис-Холле", который за время существования повидал многое — от послов до размашистых свадеб, и потому чемпионат принял с известным сдержанным смирением. Татуированные мужчины и высокие девушки встречали гостей на входе, выдавая всякому маску, а прохожие, глядя на сияющий огнями "Дипсервис-Холл", шептались, мол, корпоратив у кого-то проходит с размахом.

Гости и гостьи получили приглашения на вечеринку с указанием строгого дресс-кода — black-tie, который для мужчин регламентирует смокинг, а для женщин — вечернее платье. Гости надели свои лучшие наряды, набросили свои лисьи и иные накидки, повязали маски, которые бестелесный голос на протяжении всего мероприятия наказывал не снимать, чтобы не быть выдворенным из зала.

Губы 15 финалисток в виде снимков были представлены здесь же, но внимание от них то и дело отвлекало то бесплатное игристое, то фотографы, то необходимость вести онлайн-трансляции в соцсети. Гости, воспользовавшись анонимностью под масками, бодро обсуждали все темы подряд — от блогеров-конкурентов до правильных способов повязывания масок. У зеркала девушки развили некоторый диспут на этот счет — следует ли пускать ленту над волосами или под ними и, уделив этой проблематики достаточно внимания, направились к главным залам.

Приглашенные танцоры поигрывали мускулами, девушки демонстрировали боди-арт, звезды узнавали друг друга под масками и требовали немедленного фото.