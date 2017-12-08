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Кедми: трагикомедия с Саакашвили показывает слабость украинской власти

09.12.2017 16:18 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Эпатажный политик, экс-президент Грузии и отставной губернатор Одесской области Михаил Саакашвили арестован, помещен в изолятор СБУ и уже объявил голодовку. Последние украинские события мы попросили прокомментировать известного политического эксперта Якова Кедми.

Кедми: трагикомедия с Саакашвили показывает слабость украинской власти
© REUTERS/ Valentyn Ogirenko
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"Вся эта трагикомедия с Саакашвили показывает неустойчивость и слабость украинской власти. Если абсолютно неадекватный, неуравновешенный Саакашвили, который в Грузии объявлен государственным преступником, может так "трясти" Украину, то очевидно, что внутренняя деградация страны продолжается", — считает эксперт.

По мнению Якова Кедми дальнейшее развитие событий может быть любым: от выдачи Саакашвили Грузии, до заключения его под домашний арест с "браслетом", который тут же будет снят и Саакашвили снова отправится на демонстрацию, бороться за свержение действующей власти.

Комментарий Якова Кедми слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Известный политический эксперт, общественный деятель, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми комментирует последние украинские события.

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