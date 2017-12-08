Кедми: трагикомедия с Саакашвили показывает слабость украинской власти

Эпатажный политик, экс-президент Грузии и отставной губернатор Одесской области Михаил Саакашвили арестован , помещен в изолятор СБУ и уже объявил голодовку. Последние украинские события мы попросили прокомментировать известного политического эксперта Якова Кедми.



© REUTERS/ Valentyn Ogirenko Задержание Саакашвили: прокуроры начали подготовку материалов в суд

"Вся эта трагикомедия с Саакашвили показывает неустойчивость и слабость украинской власти. Если абсолютно неадекватный, неуравновешенный Саакашвили, который в Грузии объявлен государственным преступником, может так "трясти" Украину, то очевидно, что внутренняя деградация страны продолжается", — считает эксперт.

По мнению Якова Кедми дальнейшее развитие событий может быть любым: от выдачи Саакашвили Грузии, до заключения его под домашний арест с "браслетом", который тут же будет снят и Саакашвили снова отправится на демонстрацию, бороться за свержение действующей власти.

Комментарий Якова Кедми слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.