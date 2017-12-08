|
Кедми: трагикомедия с Саакашвили показывает слабость украинской власти
09.12.2017 16:18 — Разное | Sputnik Беларусь
Эпатажный политик, экс-президент Грузии и отставной губернатор Одесской области
© REUTERS/ Valentyn Ogirenko
"Вся эта трагикомедия с Саакашвили показывает неустойчивость и слабость украинской власти. Если абсолютно неадекватный, неуравновешенный Саакашвили, который в Грузии объявлен государственным преступником, может так "трясти" Украину, то очевидно, что внутренняя деградация страны продолжается", — считает эксперт.
По мнению Якова Кедми дальнейшее развитие событий может быть любым: от выдачи Саакашвили Грузии, до заключения его под домашний арест с "браслетом", который тут же будет снят и Саакашвили снова отправится на демонстрацию, бороться за свержение действующей власти.
Комментарий Якова Кедми слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный политический эксперт, общественный деятель, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми комментирует последние украинские события.
|
Архив (Разное)
Комментарии