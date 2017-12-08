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Домрачева после победы в спринте сражается в гонке преследования в Хохфильцене. Онлайн TUT!
Второй день этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене завершает женская гонка преследования, которую возглавит трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.
В 16.45 по минскому времени белоруска выйдет на старт первой с гандикапом в 22 секунды над ближайшей преследовательницей Анастасией Кузьминой из Словакии. Такой бонус Домрачевой полагается
За Беларусь в преследовании выступят также Надежда Скардино (26-й стартовый номер) и Ирина Кривко (35-й).
Испортить настроение Домрачевой и навязать ей борьбу кроме стартующей под 2-м номером Анастасии Кузьминой попытаются лучшие представительницы давешнего спринта:
3. Доротея Вирер (Италия) +30,6; 1 (1+0)
Не стоит списывать со счетов и полномочную обладательницу Кубка мира немку Лауру Дальмайер. Она вчера с 2 промахами финишировала только 16-й, но отставание не катастрофичное — всего 1 минута 10 секунд.
Норвежки Хильде Фенне (№ 12) и Марте Олсбю (№ 13) тоже не так далеко — всего в 1 минуте 4 секундах. Способны побороться за пьедестал и украинка Валентина Семеренко (№ 17), и чешка Вероника Виткова (№ 19), чье отставание на старте составит 73−74 секунды.
SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию женской гонки преследования в Хохфильцене.
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Второй день этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене завершит женская гонка преследования, которую возглавит трехкратная олимпийская чемпионка...
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