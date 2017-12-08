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Домрачева после победы в спринте сражается в гонке преследования в Хохфильцене. Онлайн TUT!

09.12.2017 16:19 — Разное | Tut.by  
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Второй день этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене завершает женская гонка преследования, которую возглавит трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.


Фото: biathlonworld.com

В 16.45 по минскому времени белоруска выйдет на старт первой с гандикапом в 22 секунды над ближайшей преследовательницей Анастасией Кузьминой из Словакии. Такой бонус Домрачевой полагается за убедительную пятничную победу в спринте. Эта виктория стала для Дарьи первой с марта 2015 года. И сегодня у нее отличный шанс закрепить успех в гонке преследования.

За Беларусь в преследовании выступят также Надежда Скардино (26-й стартовый номер) и Ирина Кривко (35-й).

Испортить настроение Домрачевой и навязать ей борьбу кроме стартующей под 2-м номером Анастасии Кузьминой попытаются лучшие представительницы давешнего спринта:

3. Доротея Вирер (Италия) +30,6; 1 (1+0)
4. Вита Семеренко (Украина) +35,2; 0 (0+0)
5. Ингрид Тандреволд (Норвегия) +47,5; 0 (0+0)
6. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) +49,5; 1 (1+1)
7. Анаис Бескон (Франция) +53,0; 1 (0+1)
8. Франциска Хильдебранд (Германия) +56,0; 1 (1+0)
9. Светлана Миронова (Россия) +57,3; 1 (0+1)
10. Селия Эмонье (Франция) +58,7; 2 (0+2)…

Не стоит списывать со счетов и полномочную обладательницу Кубка мира немку Лауру Дальмайер. Она вчера с 2 промахами финишировала только 16-й, но отставание не катастрофичное — всего 1 минута 10 секунд.

Норвежки Хильде Фенне (№ 12) и Марте Олсбю (№ 13) тоже не так далеко — всего в 1 минуте 4 секундах. Способны побороться за пьедестал и украинка Валентина Семеренко (№ 17), и чешка Вероника Виткова (№ 19), чье отставание на старте составит 73−74 секунды.

SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию женской гонки преследования в Хохфильцене.

 
 
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Второй день этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене завершит женская гонка преследования, которую возглавит трехкратная олимпийская чемпионка...

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