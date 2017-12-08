Оранжевый уровень опасности объявлен на 10 декабря из-за сильного снега

МИНСК, 9 дек — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за сильного снегопада, который начнется ночью 10 декабря, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.



© Sputnik / Виктор Толочко Предварительный прогноз: снег на Новый год будет

В воскресенье в ночные часы по Минской, Витебской и востоку Брестской области ожидается сильный мокрый снег и налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог возможна гололедица.

Днем в воскресенье будет облачно с прояснениями. Ветер южный с переходом на западный, слабый до умеренного. Температура воздуха в течение суток прогнозируется от — 3°С до + 3°С.