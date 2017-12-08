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Гурнов: "свобода и демократия" в одном флаконе — это утопия
09.12.2017 17:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Так называемая "демократическая традиция" складывается на протяжении долгого времени, причем в каждом государстве по-своему, а просто так демократию в отдельно взятой стране ввести нельзя, убежден российский журналист и телеведущий Александр Гурнов.
© Sputnik / Виктор Толочко
"В тех же США или Англии демократия — это традиция, которая складывалась столетиями. Американская демократия складывалась из того, что у каждого в кармане был кольт. И если кому что не нравится, получи пулю в лоб", — говорит Гурнов.
Когда в жизни страны случаются сложные периоды, и нужны какие-то прорывы в экономике или политике, самой эффективной, безусловно, является авторитарная форма правления, а демократию можно позволить себе тогда, когда все хорошо и более-менее сытно, считает собеседник Sputnik. Именно поэтому что в популярном лозунге "свобода и демократия" звучат два взаимоисключающих понятия, хотя многие попросту не обращают внимания.
"В Америке есть свобода, делай что хочешь, если в законе не прописано по-другому. Но нет демократии, потому что никакой народ страной не управляет. А в Англии, наоборот, есть демократия, там страной руководят местные советы. Но при этом человек не может, например, покрасить дом, потому что цвет может не понравиться соседям. Это называется демократией, но свободы никакой", — отметил Гурнов.
Полную версию беседы с известным российским журналистом, политическим обозревателем Александром Гурновым слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Известный российский журналист, политический обозреватель, один из первых ведущих программы "Вести" Александр Гурнов рассуждает о том, почему свобода и демократия...
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