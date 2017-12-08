ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гурнов: "свобода и демократия" в одном флаконе — это утопия

09.12.2017 17:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Так называемая "демократическая традиция" складывается на протяжении долгого времени, причем в каждом государстве по-своему, а просто так демократию в отдельно взятой стране ввести нельзя, убежден российский журналист и телеведущий Александр Гурнов.

Гурнов: "свобода и демократия" в одном флаконе — это утопия
© Sputnik / Виктор Толочко
Павел Селин: Шевчук — камертон, очень точно улавливающий звук времени

"В тех же США или Англии демократия — это традиция, которая складывалась столетиями. Американская демократия складывалась из того, что у каждого в кармане был кольт. И если кому что не нравится, получи пулю в лоб", — говорит Гурнов.

Когда в жизни страны случаются сложные периоды, и нужны какие-то прорывы в экономике или политике, самой эффективной, безусловно, является авторитарная форма правления, а демократию можно позволить себе тогда, когда все хорошо и более-менее сытно, считает собеседник Sputnik. Именно поэтому что в популярном лозунге "свобода и демократия" звучат два взаимоисключающих понятия, хотя многие попросту не обращают внимания. 

"В Америке есть свобода, делай что хочешь, если в законе не прописано по-другому. Но нет демократии, потому что никакой народ страной не управляет. А в Англии, наоборот, есть демократия, там страной руководят местные советы. Но при этом человек не может, например,  покрасить дом, потому что цвет может не понравиться соседям. Это называется демократией, но свободы никакой", — отметил Гурнов.

Впечатления москвича от поездки по белорусской глубинке >>

Полную версию беседы с известным российским журналистом, политическим обозревателем Александром Гурновым слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный российский журналист, политический обозреватель, один из первых ведущих программы "Вести" Александр Гурнов рассуждает о том, почему свобода и демократия...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Оранжевый уровень опасности объявлен на 10 декабря из-за сильного снега
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика