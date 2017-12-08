Как выбирали единственную в Беларуси Мисс ЖКХ

МИНСК, 9 дек — Sputnik. Конкурс "Суперледи-2017" уже третий год проводится в Гродно. На этот раз он собрал зал на более чем 500 мест, а билеты на мероприятие было невозможно достать уже за неделю до мероприятия.

За звание первой красавицы отрасли решили побороться 17 девушек. По профессии они — инженеры, юрисконсульты, специалист по кадрам, мастер участка, контролер и другие. Но в конкурсный день красавицы превратились в настоящих моделей, почти месяц они учились правильно дефилировать и репетировали выходы.

Но организаторы объяснили, что главным критерием при выборе первой красавицы были не внешность и фигура, а обаяние, творческие способности, умение показать любовь к профессии.



© Sputnik/ Инна Гришук Дефиле в чулках и шальная императрица: как выбирали Мисс ЖКХ в Гродно 20

Участницы показали во время дефиле коллекцию джинсов белорусского производства. Во время дефиле в вечерних нарядах красавицы рассказали, почему решили участвовать в конкурсе и как они получили письмо с приглашением.

Зрителей ждал показ дизайнерской коллекции из валяной шерсти, во время которого девушки показали, что даже в самые лютые морозы можно оставаться элегантной. Традиционным для конкурса стал выход в белорусских национальных костюмах, так как именно его каждый год ждут зрители.

Удивили в нынешнем году творческие конкурсы. Одна участница показывали невероятную гибкость и пластику, другая – несколько минут читала скороговорки, третья устроила танцы в карнавальных костюмах. Необычным оказалось выступление единственной белорусскоязычной участницы, которая признавалась в любви на сцене.

"Суперледи-2017" — это единственный в стране конкурс красоты, который проводится среди сотрудниц организаций ЖКХ. Организовал и придумал его председатель Гродненского областного комитета профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Борис Козелков.