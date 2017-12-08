Декабрь продолжается, самые короткие дни в году, самые длинные ночи, сплошные сумерки, то дождь, то снег и только приближение Нового года как-то скрашивает мрачноватую картину. Специалист в области астрометеорологических прогнозов Василина Мицкевич рассказала слушателям радио Sputnik Беларусь о погоде, которая ожидает нас на следующей неделе и поделилась своими наблюдениями за текущими конфигурациями астрологических проекций.

"Есть астрологическое указание на большую нагрузку на метрополитен, всем пассажирам захочется спрятаться от дождя и снега именно там. В метро могут происходить некие чрезвычайные происшествия, поэтому стоит соблюдать осторожность и проявлять внимательность. Особенно это касается станций "Немига" и "Первомайская" с их выходами к реке. Со вторника прогнозируется усиление ветров, которые принесут дождь и снег", — сообщает Мицкевич.

По мнению астролога в мире ожидается возможность усиления террористической угрозы, с проявлениями религиозного фанатизма, в частности в Иерусалиме, на Храмовой горе могут произойти очень серьезные события и обострение ситуации.

Аудиозапись прогноза от Василины Мицкевич слушайте на радио Sputnik Беларусь.