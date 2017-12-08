По моей информации трехкратная олимпийская чемпионка в субботу в последний раз в 2017 году приняла участие в личном виде соревнований. В ее планах участие в воскресной классической эстафете, после чего она возьмет перерыв в Кубке мира. ДаДо пропустит третий этап во французском Анси, отправившись из Хохфильцена на тренировочный сбор в итальянский Антхольц. Разумеется, для работы в условиях среднегорья плавно переходящего в высокогорье.

Все идет по плану

Никакой спонтанности в данном решении нет, и тот же старший тренер женской сборной Федор Свобода априори предупреждал: ждите и не удивляйтесь — в олимпийском сезоне возможны пропуски этапов лидерами сборной. Так, к слову, происходило и ровно четыре года назад при подготовке к Сочи-2014. Домрачева пропустила то же завершение декабрьского триместра в Анси. В свою очередь Скардино проигнорировала старты в немецком Оберхофе, традиционно проходящие в самом начале января. Тогда все пошло на общую пользу. Поэтому и нынче более чем вероятно, что Надежда не будет соревноваться на четвертом этапе. Либо выступит, но не во всех гонках Оберхофа.

Радости и озабоченности

И того, и другого в победную пятницу было предостаточно. Виктория Домрачевой – это, конечно, праздничное событие, но догадка, высказанная по горячим следам успеха о неполном удовлетворении Дарьи качеством скольжения, фактически подтвердилась. ДаДо очень обрадовалась результату, но то, как ей работалось в спринте на лыжне не вызвало особенного восторга и выдоха облегчения: "Теперь – норма!" Увы, пока этого нет…

Победа к ней пришла "от стрельбы", тогда, как ее традиция танцевать "от скорости лыжного хода". Естественно, ничего зазорного в снайперском успехе нет, напротив, меткость – это классно. Но, когда есть понимание, что будь, например, Мякяряйнен и Херрманн удачливее на огневых рубежах, и уже они правили бал в итоговом протоколе – становится неуютно. Особенно если понимаешь, что опять не в полной мере сумела реализовать собственную гоночную резвость.



© AP/ Kerstin Joensson Домрачева прокомментировала свою победу в Хохфильцене

Так что озабоченность Домрачевой даже в минуты триумфа хорошо понятна. А для того, что ею тревогами прониклись и болельщики, надо пояснить, над чем же сейчас колдуют сервисмены белорусской сборной. Итак, работа с лыжами включает три этапа. Первый – селекция предлагающихся фирмой пар. Здесь контакт с "Россиньолем" полный, и ротация лыж идет постоянно, благо ДаДо – звездный клиент.

Второй – нанесение структуры на всю скользящую поверхность. Это самый трудоемкий, требующий постоянных интеллектуальных усилий процесс. У профи есть даже такое понятие "углубиться в структуру", чтобы затем нанести на лыжу такой "рисунок", который и позволит наиболее эффективно работать ситуационным вариантам смазки. Найти оптимум – главная задача сервисмена-шефа, требующая филигранного мастерства. Наконец, третий момент – именно смазка для конкретного снега на определенные погодные условия.

Так вот, ситуация Домрачевой – это "углубление в структуру", что пока не шибко получалось у немца Мюллера. Но работа кипит, и время, чтобы получить позитивный результат есть. Это важно еще и потому, что у Дарьи хватает и семейных забот. Французский наставник норвежской сборной Зигфрид Мазе в Хохфильцене вслух сказал о том, что у супруга белоруски – Оле Эйнара Бьорндалена, нет никаких преференций при отборе в олимпийский состав, в который ему надо пробиваться на общих основаниях, что пока получается плохо: 28-е место в спринте сменилось вовсе 46-й позицией в преследовании… А ДаДо своих без поддержки не оставляет, и, значит, дополнительно растрачивается.

Естественно, свои заботы и у тренеров белорусской сборной, которые опять-таки вечером пятницы объявили спортсменкам состав воскресной эстафеты с раскладкой по этапам: Скардино – Кривко – Писарева – Домрачева. Тревогу, разумеется, вызывала кандидатура на третий этап, ибо и Писарева (87-е место), и Юркевич (83-е) в спринте выступили никудышно.



© Sputnik/ Алексей Филиппов Йоханнес Бё выиграл гонку преследования в Хохфильцене

Надежду, которой таки доверили место в квартете по сумме двух состоявшихся коротких гонок, подвело легко считываемое с ее лица настроение: "Как бы, чего не вышло! Как бы чего не вышло!" При такой паники, как раз таки и вылезают неприятности.

Юркевич же пожаловалась, что на припорошенных снегом ковриках, у нее на "лежке" "ехали" локти нового гоночного комбинезона, что и привело к двум промахам. Соревновательный наряд Дарьи-2 был тут же пропитан специальной впитывающейся жидкостью, застывающей через восемь часов.

К слову, о ковриках, что во многом и погубили точную снайперскую серию Скардино на 57-м выстреле в сезоне. Хоть тренеры и просили спортсменок занимать очищенные рубежи, Надежда поделикатничала, решив не подталкивать нерасторопного дядю с щеткой. Она объехала его, предпочтя занять работать "стойку" на припорошенном коврике. Как и Кривко, которая еще и "зацелила" последний выстрел.

Но в целом обе выглядели в пятницу не плохо. Скардино проиграла лыжным ходом лидеру номинации чуть более четырех процентов, еще и несколько увлекшись темпом на втором круге. Кривко тоже для себя была быстра, а, значит, обе могли строить планы на преследование.

И ведь не зря! Ирина провела отличную сбалансированную гонку, ворвавшись в десятку лучших – девятое место. Да и Надежда улучшила свою позицию, финишировав девятнадцатой. Но основное внимание, разумеется, было сосредоточено на ДаДо.



© Sputnik/ Алексей Филиппов Домрачева стала третьей в женском пасьюте на этапе Кубка мира в Австрии

Зимняя классика

Это было настоящая зимняя классика! Белым-бело, метель, легкий морозец. Да и битва лидеров получилась шикарной. Она вначале протекала в одном ключе: на каждом из кругов Кузьмина и Мякяряйнен приближались к Домрачевой, но после двух "лежек" белоруска сохраняла лидерство благодаря точной стрельбе.

Промах на первой "стойке" передвинул ее на второе место вслед за Кузьминой. Такой же статус-кво сохранился и после заключительного огневого рубежа, где промахнулась только Мякяряйнен.

Однако и Домрачева откладывала последний выстрел, задержавшись на стрельбище, а преимущества в 13 секунд Дарьи не хватило, чтобы устоять перед натиском Кайсы. Как бы не гнали ее болельщики. Именно на этом круге стало заметно, чьи лыжи, как скользят.

— Я старалась бороться до конца с Кайсой, но она была сильнее. С огромным уважением отношусь к ней. Гонка в целом была непростой из-за ветра. Анастасия Кузьмина больше времени потратила на последний выстрел, но я рада, что сделала всего одну снайперскую ошибку в этой гонке. В спорте всегда имеет место борьба, поэтому у нас будет ещё немало таких моментов, как с Кайсой. Я, когда возвращалась, понимала, что все сильнейшие здесь и хотят бороться за высокие места. Пока я не планирую ехать в Анси и вместо этого хочу провести тренировочный сбор, —сказала Дарья, раскрыв окончательно свои планы.



© Фото: Евгений Костюченко Белорусские болельщицы на этапе Кубка мира

Первые наши флаги в олимпийском сезоне!

Однако! "Бронза" в последней личной гонке в 2017 году – тоже отличный результат, который должен окончательно убедить Домрачеву в ее способности выигрывать медали любого достоинства. Это дорогого стоит, за что спасибо и тем белорусским болельщикам, что лично гнали ее вместе с тренерами по холмам Хохфильцена.

В Тироле мы увидели первые белорусские флаги в олимпийском биатлонном сезоне. Причем, смело можно утверждать, следующее: старты стреляющих лыжников и лыжниц – женская альтернатива мужскому увлечению футболом. Этот вывод сделан на социологическом исследовании одной из наших болельщицких групп, что находится нынче в Хохфильцене.

Грибович Виктория, Минск, инженер-технолог 2 категории, Мисс-Интеграл. В третий раз на этапе Кубка мира, во второй раз в Хохфильцене. Персонально болеет за Романа Елетнова.

Климович Александра, Минск, студентка, впервые на этапе Кубка мира.

Синявская Алина, Минск, инженер —экономист, четвертый раз в Хохфильцене.

Клепицкая Яна, Минск, ЗАО БеСТ. В Хохфильцене ежегодно, начиная с 2013 года: "Мы верили в Дашу и вот, что такое сила веры и поддержка!"

Людмила Гобец, специалист по таможенному оформлению: "Я впервые на этапе, но очень хочу, чтобы это стало традицией, особенно "золото" наших биатлонистов!!!"

Качина Лилия, Минск, студентка БНТУ и Академии управления. В первый раз в Хохфильцене.

Наталья Грабарь, Брест, школьный психолог. Третий раз в Хохфильцене.

Так, что женщины были, есть и будут нашим передовым отрядом во всех добрых начинаниях. ДаДо и ее болельщицы – тому подтверждение.