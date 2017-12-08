Домрачева пропустит следующий этап Кубка мира

Трехкратная олимпийская чемпионка белоруска Дарья Домрачева пропустит третий этап Кубка мира по биатлону, который пройдет во французском Анси. Об этом она сообщила на пресс-конференции после гонки преследования на этапе Кубка мира, который проходит в австрийском Хохфильцене.

— Следующий этап в Ле Гран-Борнан я пропущу. На это время у меня запланирован тренировочный сбор, — сказала Домрачева.

Победу в гонке преследования одержала представительница Словакии Анастасия Кузьмина. Второе место заняла финка Кайса Мякяряйнен, третьей финишировала Домрачева.