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Домрачева пропустит следующий этап Кубка мира

09.12.2017 19:01 — Разное | Tut.by  
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Трехкратная олимпийская чемпионка белоруска Дарья Домрачева пропустит третий этап Кубка мира по биатлону, который пройдет во французском Анси. Об этом она сообщила на пресс-конференции после гонки преследования на этапе Кубка мира, который проходит в австрийском Хохфильцене.

 

— Следующий этап в Ле Гран-Борнан я пропущу. На это время у меня запланирован тренировочный сбор, — сказала Домрачева.

Победу в гонке преследования одержала представительница Словакии Анастасия Кузьмина. Второе место заняла финка Кайса Мякяряйнен, третьей финишировала Домрачева.

 
 
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Трехкратная олимпийская чемпионка белоруска Дарья Домрачева пропустит третий этап Кубка мира по биатлону, который пройдет во французском Анси. Об этом она...

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