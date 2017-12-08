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Анастасия Балак: худенькие и "дохленькие" модели больше не в моде

09.12.2017 19:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Дизайнер одежды и преподаватель дефиле в модельном агентстве ER-Models Анастасия Балак в интервью Sputnik Эстония рассказала, какая фигура сегодня считается оптимальной в модельном бизнесе, и что делать, чтобы достичь, казалось бы, недостижимого идеала.

Анастасия Балак: худенькие и "дохленькие" модели больше не в моде
© Pexels
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"Сейчас не приветствуются совсем худые модели, совсем дохленькие. Сейчас приветствуется, чтобы фигура была спортивной, чтобы рельефы были. На некоторых показах мод в Париже даже были запреты на очень худых моделей. Сейчас мир моды меняется, и намного ценнее становятся модели, у которых размер не XS, а М", — говорит Балак.

Правильное питание, фитнес-клубы и занятия спортом — это новый модный тренд, но в то же время актуальной остается проблема заболевания анорексией среди молодых женщин и даже подростков. В связи с этим во Франции в 2007 году оказалась под законодательным запретом пропаганда излишней худобы в СМИ. Позже, в 2012 году в Израиле был утвержден закон, согласно которому запрещается использовать в рекламных целях чрезмерно худых моделей.

Советы девушкам, которые мечтают о модельной карьере, от дизайнера одежды и преподавателя дефиле в модельном агентстве ER-Models Анастасии Балак слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Мир моды меняется, и тонкие модели размера XS стремительно теряют свою ценность для знаменитых кутюрье и мировых подиумов, считает дизайнер одежды и преподаватель...

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