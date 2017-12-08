Анастасия Балак: худенькие и "дохленькие" девушки больше не в моде /

Дизайнер одежды и преподаватель дефиле в модельном агентстве ER-Models Анастасия Балак в интервью Sputnik Эстония рассказала, какая фигура сегодня считается оптимальной в модельном бизнесе, и что делать, чтобы достичь, казалось бы, недостижимого идеала.

"Сейчас не приветствуются совсем худые модели, совсем дохленькие. Сейчас приветствуется, чтобы фигура была спортивной, чтобы рельефы были. На некоторых показах мод в Париже даже были запреты на очень худых моделей. Сейчас мир моды меняется, и намного ценнее становятся модели, у которых размер не XS, а М", — говорит Балак.

Правильное питание, фитнес-клубы и занятия спортом — это новый модный тренд, но в то же время актуальной остается проблема заболевания анорексией среди молодых женщин и даже подростков. В связи с этим во Франции в 2007 году оказалась под законодательным запретом пропаганда излишней худобы в СМИ. Позже, в 2012 году в Израиле был утвержден закон, согласно которому запрещается использовать в рекламных целях чрезмерно худых моделей.

Советы девушкам, которые мечтают о модельной карьере, от дизайнера одежды и преподавателя дефиле в модельном агентстве ER-Models Анастасии Балак слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.