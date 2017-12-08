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Переговоры советников президентов стран "нормандской четверки" завершились в Минске
09.12.2017 19:13 — Разное | Ежедневник
Встреча советников президентов стран "нормандской четверки" прошла сегодня в Минске. Об этом сообщил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.
"Встреча проходила в закрытом для прессы режиме", - сказал Дмитрий Мирочник. Советники глав государств обсуждали ситуацию в Украине. В частности, как ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, одной из главных тем станет обмен пленными между Киевом и Донбассом. Встреча продолжалась около четырех часов. Ее результаты не разглашаются.
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Встреча советников президентов стран "нормандской четверки" прошла сегодня в Минске. Об этом сообщил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД...
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