



Встреча советников президентов стран "нормандской четверки" прошла сегодня в Минске. Об этом сообщил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

"Встреча проходила в закрытом для прессы режиме", - сказал Дмитрий Мирочник. Советники глав государств обсуждали ситуацию в Украине. В частности, как ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, одной из главных тем станет обмен пленными между Киевом и Донбассом. Встреча продолжалась около четырех часов. Ее результаты не разглашаются.