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Штаб сборной Беларуси определил составы команд на мужскую и женскую эстафеты в Хохфильцене
Стали известны составы эстафетных команд, которые 10 декабря выступят в заключительный день 2-го этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Мужская эстафета 4×7,5 км начнется в 13.30 по минскому времени. В состав белорусской команды вошли Максим Воробей, Антон Смольский, Виктор Кривко, Роман Елетнов. Именно в таком порядке они и заявлены на гонку. Мужская команда Беларуси получила 16-й стартовый номер, всего в гонке планируют выступить 26 сборных.
Женская эстафета 4×6 км начнется в 16.10. Штаб белорусской команды заявил на гонку Надежду Скардино, Ирину Кривко, Надежду Писареву и Дарью Домрачеву. В таком порядке биатлонистки выйдут на трассу. Белорусская дружина получила 8-й стартовый номер, всего заявлена 21 команда.
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Стали известны составы эстафетных команд, которые 10 декабря выступят в заключительный день 2-го этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
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