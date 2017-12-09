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"Вечерний Ургант" снял пародию на известную рекламу. Получилось хорошо

09.12.2017 23:54 — Разное | Tut.by  
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Музыкальная студия Александра Гудкова & рэпер Витя АК-47 выпустили ролик «Советы, как правильно кормить птиц зимой». Это пародия на популярную в Сети рекламу одного из российских онлайн-казино. Оригинальный вирусный ролик набрал уже почти три с половиной миллиона просмотров. Видео, в котором снялся Ургант, вместо того, чтобы привлечь новых пользователей в интернет-казино, объясняет, как подкармливать птиц зимой.

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 2 билетов на концерт Макса Коржа в Минске. Мероприятие пройдет 16 декабря на сцене «Минск-Арены», а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 15 декабря.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Минск
 
 
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