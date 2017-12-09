Музыкальная студия Александра Гудкова & рэпер Витя АК-47 выпустили ролик «Советы, как правильно кормить птиц зимой». Это пародия на популярную в Сети рекламу одного из российских онлайн-казино. Оригинальный вирусный ролик набрал уже почти три с половиной миллиона просмотров. Видео, в котором снялся Ургант, вместо того, чтобы привлечь новых пользователей в интернет-казино, объясняет, как подкармливать птиц зимой.

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