10 декабря «Цмокі» проведут последний матч в Лиге ВТБ в 2017-м году. «Драконы» принимают эстонский «Калев» на площадке Falcon Club Арены.



Фото: Единая лига ВТБ

«Калев» — профессиональный баскетбольный клуб, образованный в Таллине в 1998-м году. Несомненно, он является одним из самых титулованных в своей стране. За последние 13 сезонов «Калев» лишь однажды не пробился в финал национального чемпионата, заняв третье место.

В Лиге ВТБ «Калев» играет с самого основания турнира — с 2009-го года. Наилучшее достижение эстонцев — девятое место в сезоне 2014/15: тогда команда добилась 13 побед в 30 матчах и остановилась буквально в шаге от плей-офф. К слову, в постсезон «Калев» не выходил ни разу.

Это странно, но после провального сезона в «банковской» лиге «Калев» практически не поменял состав — лишь белорус Виталий Лютыч перешел в «Енисей». Зато в команде появились два свингмэна — Боян Суботич и Янари Йыэсаар, а также центровой из Голландии Томас ван дер Марс.

Перед началом сезона «Калев» строил грандиозные планы по попаданию в Лигу чемпионов и выходу в плей-офф Лиги ВТБ. Но уже сейчас с трудом верится, что эстонцы реализуют задуманное: команда вылетела из квалификации ЛЧ, уступив венгерской «Альбе», а в ВТБ одержала лишь одну победу в 8 матчах и занимает последнее место в турнирной таблице.

К слову, после неудачного старта в Лиге ВТБ (5 поражений подряд) в «Калев» позвали разыгрывающего Айзею Бриско — американец и принес своей новой команде победу (пока что — единственную в сезоне), набрав 20 очков и отдав 6 передач. Но приглашение новичка не спасло тренера Алара Варрака от увольнения: после крупного проигрыша «Нижнему Новгороду» (85:103) руководство таллинского клуба рассталось со специалистом, который находился в системе «Калева» с 2012-го года.

Новым главным тренером стал Дональдас Кайрис, хорошо знакомый болельщикам «Цмокі-Мінск». Напомним, литовец руководил «Драконами» в сезоне 2013/14: тогда минчане одержали 4 победы в первых 6 матчах Лиги ВТБ, но затем «посыпались», и после серии поражений из 8 игр клубное руководство приняло решение расстаться с Кайрисом.

Впрочем, назначение литовца пока что не сильно повлияло на положение команды в турнирной таблице: «Калев» сыграл на выезде с ЦСКА, где уступил относительно немного — 100:108. В данный момент эстонцы занимают последнее место с показателем 1 победа, 7 поражений.

Напомним, что с середины прошлого сезона в «Калеве» играет еще один экс-«Дракон» Бранко Миркович: защитник провел в Минске 3 сезона, став одним из лучших ассистентов в истории клуба. Сейчас Бранко в майке «Калева» проводит на площадке почти 28 минут, забрасывая 13,8 очка и отдавая 5,5 передачи.

Таким образом, в воскресенье на площадке Falcon Club Арены можно будет увидеть и Дональдаса Кайриса, и одного из лучших разыгрывающих в истории «Цмокі-Мінск»!

Александр Крутиков (главный тренер «Цмокі-Мінск»):

— Трудно сказать, как изменился «Калев» после смены главного тренера — команда пока что сыграла только с ЦСКА, и сыграла, надо отметить, неплохо. Думаю, новый тренер внесет изменения в ротацию. Безусловно, «Калев» — опасная команда с неплохим подбором легионеров, которая любит играть в быстрый баскетбол. Нам нужно сыграть плотно в защите против их агрессивного нападения.

Игра с «Калевом» пройдет в воскресенье, 10 декабря на паркете Falcon Club Арены и начнется в 17.30.