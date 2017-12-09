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Рождественское чудо ручной работы

09.12.2017 23:06 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Выставка мастеров хенд-мейда и ремесленников проходи в Минске с 8 по 10 декабря. Традиционна за милыми подарками "с душой" минчане ехали в здание бывшего ВДНХ – там обычно проходил "Млын".

Сенью ярмарка проходила на базе Дворца спорта и оставила довольно удручающее впечатление как у участников, так и у посетителей.

В этот раз в качестве приюта для мастеров был выбран павильон БелЭкспо, на Проспекте Победителей, называемый в народе "ромашка".

По признанию постоянной участницы "Млына", мастера по керамике Ольги Угринович, здесь у всех настроение сразу поднялось.

"Здесь нарядней и не холодно", — с улыбкой отметила мастер, на минуту отвлекшись от многочисленных покупателей. Правда, выразила опасение насчет того, что транспортное сообщение здесь несколько хуже, чем было в павильоне на Янки Купалы. Правда, парковочных мест вокруг "ромашки" значительно больше.

У этой ярмарки есть свои преданные поклонники, котрые посещают ее всегда, вне зависимости от того, где ее проводят. Здесь всегда многолюдно – ведь можно ли придумать более трогательный и запоминающийся подарок, чем тот, который сделала мастер, не забыв вложить в него капельку тепла.

 
Теги: Минск
 
 
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Минске проходит выставка авторских изделий белорусских и зарубежных мастеров "Млын".

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