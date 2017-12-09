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30-летняя модель плюс-сайз снялась для итальянского Vogue
Эшли Грэм — 30-летняя модель плюс-сайз снялась в рекламе нижнего белья для итальянского Vogue. Фотографии женщина опубликовала в своем инстаграм-аккаунте.
На серии черно-белых снимков в ретростиле Эшли позирует в белье, комбинациях и платьях из шелка.
Под снимками в инстаграме модель отметила, что они публикуются без ретуши и фотошопа, чем привела подписчиков в восторг.
Эшли Грэм — звезда модной индустрии. Она активно продвигает идею красоты полных женщин и призывает любить свое тело вопреки всем стандартам. Появлялась на обложках журналов Glamour, Elle UK, Vogue, Harper’s Bazaar.
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Эшли Грэм на страницах итальянского Vogue
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