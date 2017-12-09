30-летняя модель плюс-сайз снялась для итальянского Vogue

Эшли Грэм — 30-летняя модель плюс-сайз снялась в рекламе нижнего белья для итальянского Vogue. Фотографии женщина опубликовала в своем инстаграм-аккаунте.

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) Дек 6 2017 в 7:21 PST

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) Дек 6 2017 в 7:18 PST

На серии черно-белых снимков в ретростиле Эшли позирует в белье, комбинациях и платьях из шелка.

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) Дек 6 2017 в 7:13 PST

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) Дек 6 2017 в 3:47 PST

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) Дек 6 2017 в 3:44 PST

Под снимками в инстаграме модель отметила, что они публикуются без ретуши и фотошопа, чем привела подписчиков в восторг.

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) Дек 6 2017 в 3:42 PST

Эшли Грэм — звезда модной индустрии. Она активно продвигает идею красоты полных женщин и призывает любить свое тело вопреки всем стандартам. Появлялась на обложках журналов Glamour, Elle UK, Vogue, Harper’s Bazaar.