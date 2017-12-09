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30-летняя модель плюс-сайз снялась для итальянского Vogue

10.12.2017 08:00 — Разное | Tut.by  
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Эшли Грэм — 30-летняя модель плюс-сайз снялась в рекламе нижнего белья для итальянского Vogue. Фотографии женщина опубликовала в своем инстаграм-аккаунте.

На серии черно-белых снимков в ретростиле Эшли позирует в белье, комбинациях и платьях из шелка.

Под снимками в инстаграме модель отметила, что они публикуются без ретуши и фотошопа, чем привела подписчиков в восторг.

Эшли Грэм — звезда модной индустрии. Она активно продвигает идею красоты полных женщин и призывает любить свое тело вопреки всем стандартам. Появлялась на обложках журналов Glamour, Elle UK, Vogue, Harper’s Bazaar.

 
 
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Эшли Грэм на страницах итальянского Vogue

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