22 финансовые странности, которые можно встретить за границей

Просрочка библиотечной книги в США ухудшает кредитную историю и может довести до тюрьмы. А в Германии приходится платить налоги на собак и религию. Мы собрали самые неожиданные финансовые проблемы, с которыми могут столкнуться туристы и эмигранты в США, Германии, Франции, Израиле и Китае.

США

1. Арендодатели проверяют кредитную историю

А также платежеспособность, добросовестность, порядочность и отсутствие криминального прошлого. И еще могут позвонить вашему бывшему арендодателю. Такая подозрительность вызвана законом, по которому квартиросъемщиков невозможно выставить на улицу, если они вдруг перестают платить за аренду. Ордер на выселение может дать только суд.

2. Кредитную историю может ухудшить книга из библиотеки



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Которую вы не отдали вовремя, разумеется. За день просрочки налагается штраф — $ 0,25. Когда долг переваливает за $ 15, должника лишают членства в библиотеке, за $ 50 — библиотека обращается к коллекторам. А вообще, на кредитную историю влияют практически все просроченные долги и штрафы.

3. За невыплаченные долги и штрафы можно попасть в тюрьму

Это касается не только задолженностей по кредитным картам, но и больничных счетов, и дорожных штрафов — в общем, любых денег, которые вы должны отдать государству. До того, как долг отправляется в суд, он попадает к коллекторам и обрастает пенями. Должника могут арестовать, если он не является на слушания в суде или нарушает график выплат долга, установленного судом. Но выход есть всегда: чаще всего должники покидают тюрьму под залог, который равен сумме долга.

4. Товары стоят дороже, чем написано на этикетке

Цены указываются без налога с продаж — sales tax, поэтому окончательную стоимость покупки можно узнать на кассе. Налоги зависят от категории товара и отличаются не только от штата к штату, но и от города к городу — например, в штате Нью-Джерси налог с продаж основной части покупок составляет 6,9%, в штате Нью-Йорк — 4%, а в городе Нью-Йорк — 8,9%.

5. Можно вернуть налоги за пожертвование одежды и еды

В США налоговый вычет положен не только за денежную благотворительную помощь. Налоги возвращаются за одежду, продукты, бытовую технику, мебель, а также дома и земельные участки, драгоценности, транспортные средства, ценные бумаги и предметы искусства. Стоимость вещей, которые идут на благотворительность, должна быть больше $ 500 — только в этом случае можно получить налоговый вычет.

Кстати, на пожертвования, в том числе в церковь, многие американцы до сих пор традиционно выписывают чеки. Так им проще обосновать вычет налогов.

ГЕРМАНИЯ

6. Наличные в кошельке не будут лишними

Многие кафе и магазины (особенно вдали от туристических центров) не принимают к оплате карты Mastercard или Visa, а только EC-Karte — карты европейской платежной системы. А в некоторых заведениях расплатиться карточкой можно только с определенной суммы — например, от 20 евро.

7. Надо платить налог на собаку…



Фото: Reuters

Он составляет от 30 до 700 евро в год в зависимости от породы, количества собак в доме и места проживания. Такой налог есть не только в Германии, но и в некоторых других странах Европы — Нидерландах, Швейцарии, Испании, Чехии, Финляндии и также у нас в Беларуси.

8. …и налог на религию

Католики, протестанты, лютеране и представители некоторых других религиозных общин платят церковный налог в размере 9% от суммы подоходного налога. Те, кто платить налог отказывается, лишаются возможности участвовать в религиозных обрядах и даже могут быть отлучены от церкви. Церковные налоги также есть в Австрии, Хорватии, Швеции, Исландии, Дании, Финляндии и Италии.

9. При покупке напитка в магазине надо заплатить за бутылку

Она включена в стоимость напитка. Пластмассовые бутылки стоят 25 центов, стеклянные — 8 центов, жестяные — 15 центов. Эти деньги возвращаются покупателю, когда он приносит бутылку назад в магазин и сдает ее в специальном автомате.

10. Коммунальная плата зависит от того, как вы вели себя в прошлом году

Ежемесячная плата за коммунальные услуги рассчитывается, исходя из средних расходов за прошлый год, и фиксируется — то есть каждый месяц домовладелец платит одну и ту же сумму. В конце года происходит окончательный подсчет потраченных воды, газа и электроэнергии. Если вы были экономнее, чем в прошлом году, то вам возвращают лишние деньги и уменьшают тарифы, если наоборот — доплачиваете и ждете повышения коммунальных платежей.

ФРАНЦИЯ

11. Открыть счет в банке можно только при наличии жилья во Франции

А чтобы снять жилье — нужен счет в банке. Арендодателям требуется гарантия вашей платежеспособности, а банку — подтверждение адреса места проживания, чтобы отправлять на него письма. Выйти из замкнутого круга можно, обратившись к знакомым резидентам Франции.

12. Квартирантов не могут выселить с ноября по март

Даже если они не платят за аренду. Собственники вправе обратиться в суд, который может идти месяцами и годами и в итоге встать на сторону арендатора.



Фото: Reuters

13. Квартиросъемщик самостоятельно платит налог на проживание

Если это долгосрочная аренда. Сумма налога зависит от региона и размеров жилья, но она выше, чем налог на недвижимость (земельный налог), который оплачивает уже сам арендодатель.

14. Банку надо рассказывать, откуда у вас деньги

Чтобы положить на счет наличные, особенно крупную сумму, придется объяснять, откуда она у вас взялась. Если доводы покажутся банку неубедительными, он имеет право отказать во внесении денег. То же самое касается снятия со счета крупной суммы — возможно, банк захочет узнать, зачем вам надо столько наличных денег и куда вы собираетесь их потратить.

ИЗРАИЛЬ

15. Чековые книжки очень популярны

Ими можно оплачивать товары в магазинах и услуги, особенно дорогостоящие. За аренду квартиры часто выписывают 12 чеков, 11 из которых отсроченные — это удобно и надеёжно для обеих сторон. Главное — следить за состоянием своего банковского счета и остерегаться мошенников.

16. Все пользуются кредитными картами



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Причем чаще всего их выпускают и поддерживают не сами банки, а кредитные компании. Такие карты привязываются к банковскому счету, и раз в месяц с него списывается сумма всех платежей за месяц. Коммунальные услуги, больничный счет, интернет, мобильную связь можно оплатить только кредиткой. А дебетовые карты не пользуются популярностью, и в их выдаче банк может попросту отказать.

17. Почти 90% земли находится в государственной собственности

Участок (вместе с домом) арендуется на 49 лет, после чего договор можно дополнительно продлить на тот же срок.

18. В субботу никто не работает

Большинство учреждений, в том числе магазинов и кафе, закрывается после обеда в пятницу, тогда же перестает ходить общественный транспорт. Передвигаться можно на маршрутках, которые ходят очень редко и стоят дороже, чем обычный автобус.

КИТАЙ

19. Все платят через мессенджер

Называется он WeChat, и он популярнее наличных денег и банковских карт. WeChat есть у любого торговца рисом или таксиста, в любом магазине или киоске. Через мессенджер можно заказывать такси, покупать билеты в кино и на поезд. Иногда через него даже переводят зарплату сотрудникам.

Интересный факт про масштабность WeChat: на китайский Новый Год 2016 через мессенджер было проведено больше транзакций, чем через сервис PayPal за весь 2015 год.

20. Иностранцам нельзя купить больше $ 500 в день



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Для обмена валюты надо показать документы и заполнить заявление. Если вам срочно надо много долларов — ничего не поделаешь, придется ходить в банк несколько дней подряд.

21. Сельские жители не получают пенсию

Ее выплачивают только тем, кто работал в промышленности или на государственной службе. Так что обеспечение пожилых крестьян практически полностью ложится на плечи детей и внуков.

22. В магазинах нет молочных продуктов

Кефир, ряженка, творог, йогурт, привычный нам сыр можно найти только в специализированных магазинах для туристов. Китайцы, как и другие жители азиатских стран, спокойно обходятся без этих продуктов.