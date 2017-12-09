Замена реальности: как виртуальный секс становится зависимостью

Психолог Евгения Крючкова взялась за острую тему — виртуальный секс — и рассказала, стоит ли ревновать партнера к «вирту» и когда отношения в Сети становятся опасны для психики и реальной жизни.

Начнем с терминологии: виртуальный секс — это контакт сексуального характера между людьми, который осуществляется посредством интернета. Его называют также вирт, киберсекс, cybering, web-секс.

Для любого контакта нужны стимулы. Тут они бывают самыми разными: текстовые (сообщения), аудио (разговор), визуальные (веб-камеры) и тактильные (секс-игрушки, передающие на расстоянии различные ощущения).



Фото: favim.com

Почему люди занимаются виртуальным сексом?

Виртуальный секс привлекает людей возможностью удовлетворить свое сексуальное любопытство, доступностью, огромным выбором партнеров с разнообразными сексуальными предпочтениями. В этом пространстве возможно реализовать желания, которые в реальной жизни невозможно проявить по разным причинам.

А иногда — это наличие сексуальных проблем, скука, лень, неуверенность в себе, отсутствие времени либо желания заводить реальные отношения. Порой это единственная доступная возможность иметь сексуальные отношения.

И у каждого своя история и причины, почему так…

В чем отличие виртуального секса от просмотра порносайтов?

«Моя девушка вела секс-игры одновременно с несколькими партнёрами. И смеялась: «Какие это измены? Ведь я же ни с кем из них не сплю!».

«Мой парень занимается «виртом» — считать ли это изменой?». Такие истории я слышу от своих клиентов.

Считать ли это изменой, индивидуальный вопрос для каждой пары. Но я заметила: если в паре кто-либо из партнеров был «замечен» (я имею в виду именно виртуальный секс), чаще всего это вызывает ревность и сильное недовольство у второго партнера. При этом просмотр порносайтов может не вызывать такой острой реакции.

И, на мой взгляд, тут есть отличие. Если говорить о самостоятельном просмотре порносайтов — человек смотрит, возбуждается с помощью визуального стимула, не взаимодействуя с другим человеком.

Виртуальный секс же предусматривает наличие еще как минимум одного человека «по ту сторону» гаджета. И тут уже предполагается вступление в своеобразный сексуальный контакт с тем Другим.

Это и некоторое общение, и влияние друг на друга, а значит, возникает и элемент отношений в виртуальном пространстве.

На мой взгляд, именно сами отношения (в данном случае сексуальные) и вызывают беспокойство, ревность и недовольство партнера. В таком состоянии человеку непросто, и тогда ему хочется называть это извращением, обвинять в изменах, осуждать или обижаться. Скорее, это сигнал о том, что нужно в паре что-то менять. А для этого от партнеров потребуется смелость откровенно поговорить на тему их интимных отношений.

Действительно, иногда случается так, что виртуальный секс переходит в виртуальный роман. Человек взаимодействует с образом, на который переносит свои фантазии, достраивает, идеализирует его. И… начинает испытывать чувства к продукту своего воображения.



Фото: day.az

Если эти люди встретятся, вероятней всего, их ждет разочарование от несовпадения своих фантазий и реальности. Виртуальный роман — это иллюзорные отношения с реальными чувствами.

Виртуальный секс — норма?

Если совершеннолетние участники виртуального секса дают осознанное согласие на участие в нем, то считать это отклонением от нормы неправильно.

Можно говорить о том, что виртуальный секс является отклонением от здорового сексуального поведения в следующих случаях:

Если человек не пользуется никакой другой формой разрядки сексуального возбуждения, предпочитая реальному половому акту виртуальный.

Если сексуальные переживания человека приобретают характер непреодолимой болезненной привычки.

А зависимость — это не норма.

Как человек становится зависимым от виртуального секса

Когда человек приходит на консультацию по теме виртуального секса, обычно его волнует не сам факт сетевого общения, а уже наличие некоторых проблем. Он обеспокоен своим состоянием: раздражительность, беспокойство, тревога, расстройство сна, питания.

«Лично для меня это просто игра. В вирте я «добираю». Но на сегодня web-секс для меня полностью заменил реальные, настоящие отношения».

Да, у любителей виртуального секса может сформироваться зависимость. И она формируется постепенно, незаметно для самого человека. Некоторые специалисты говорят о том, что в настоящее время это одна из самых быстро растущих привязанностей. В процессе формирования вирт-зависимости у человека появляются следующие особенности поведения:

Другие формы секса вытесняются. Это означает, что постепенно интерес к реальной половой жизни угасает и плавно сходит на нет. Человек замечает, что в его жизни произошла замена реальных сексуальных отношений виртуальным сексом.

Виртуальный секс занимает все большее место в жизни. Появляется навязчивое желание пребывать как можно дольше в виртуальном пространстве, человек посвящает этому занятию большое количество времени и ресурсов. Это и сам процесс общения, ожидание, планирование, подготовка, поиск места, объекта, возбуждающего стимула. Наступает время, когда виртуальный секс становится единственным желанным занятием.

Утрата контроля. Человек становится «подневольным» у своих навязчивых мыслей. Систематически возникает импульсивное желание заняться виртуальным сексом, он теряет над собой контроль и раздражается при невозможности получить желаемое удовольствие.

Со временем стимулы для возбуждения требуются чаще, ярче и разнообразней. Реальная интимная жизнь становится невозможной, так как сценарии и сюжеты ощущаются тусклыми, не способными возбудить человека.



Фото: domadoktor.ru

При отсутствии интернета у человека появляется раздражительность, беспокойство, непреодолимое, навязчивое желание снова и снова возвращаться к этому занятию. А попросту — тяга. При удовлетворении, после акта виртуального секса, человек может переживать внутренний дискомфорт, тревогу, погружаться в чувство вины и неполноценности.

Если появились эти признаки, тут речь идет о зависимости.

Далеко не у всех людей формируется зависимость от виртуального секса. Для этого должна быть некоторая предрасположенность, так сказать, «подготовленная почва». Это и функциональные сексуальные расстройства, и неудовлетворенность половой жизнью, и отсутствие реальных сексуальных контактов, склонность к другим зависимостям. А порой — это и общая жизненная неудовлетворенность.

Почти половина людей практикующих вирт, по мнению экспертов, становятся зависимыми от него.

Да, виртуальный секс привлекает любопытного человека. В этом пространстве можно пробовать, воплощать, экспериментировать с сексуальными объектами, примерять на себя новые роли — и все это в условиях конфиденциальности. Виртуальный мир становится местом исполнения любых желаний и вымыслов. Запреты и мораль не давят как в реальной жизни, и человек тут чувствует себя свободным в своих сексуальных фантазиях. Можно врать, не быть ответственным, не тратить время на приближение к сексуальному объекту, не думать о последствиях. И всё может казаться «идентичным натуральному» и достаточно безопасным. Это затягивает, и со временем теряется острота восприятия реальности.

Влечение к реальному партнеру утрачивается, да и сами навыки живого сближения с человеком теряются.

Важно понимать, что восстановить утраченный интерес к реальному сексу непросто.

Через постоянную смену виртуальных партнеров, образов, картинок, сценариев происходит многократное подкрепление либидо. Представления и ожидания от сексуального контакта искажается. В итоге становится сложным возбудиться от партнера, который рядом — не хватает стимулов.

В метафоре это может выглядеть так: если человек привыкает пить очень крепкий чай, а потом он пробует чай с тонким, легким вкусом — для него это кружка горячей воды, не более. Рецепторы не способны распознать вкус и получить удовольствие от напитка.

И всё же, если человек внимателен и чувствителен к себе, к своим желаниям и фантазиям, находится в согласии с собой, тогда появляется возможность жить в реальности с удовольствием.