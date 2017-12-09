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Гатовский Пусик стал самым популярным котом в Беларуси

10.12.2017 08:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Кот Пусик живет в агрогородке Гатово в Минском районе и стал настоящей звездой YouTube, пишет портал TUT.by. На его канал подписано 200 тысяч человек. Большая часть поклонников Пусика, по словам его хозяина Вячеслава, живет в США и азиатских странах.

Популярность пришла к Пусику не сразу. Изначально видео предназначалось для семейного архива. Но затем ролики с котом начали выгладывать в YouTube. За два года Пусик собрал 200 тысяч подписчиков. Хозяева кота и подумать не могли, что их питомец станет мегазвездой. Вячеслав рассказал, что канал начал приносить доход — к хозяину обращаются рекламодатели с просьбой упомянуть их товар. Он не стал раскрывать сумму, отметив, что коту на питание и игрушки сыну хватает. 

 
 
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За два года кот по кличке Пусик, который живет в семье людей с ограничением слуха, собрал 200 тысяч подписчиков. Смотрите на видео, как живет самый популярный кот в...

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