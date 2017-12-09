Гатовский Пусик стал самым популярным котом в Беларуси

Кот Пусик живет в агрогородке Гатово в Минском районе и стал настоящей звездой YouTube, пишет портал TUT.by . На его канал подписано 200 тысяч человек. Большая часть поклонников Пусика, по словам его хозяина Вячеслава, живет в США и азиатских странах.

Популярность пришла к Пусику не сразу. Изначально видео предназначалось для семейного архива. Но затем ролики с котом начали выгладывать в YouTube. За два года Пусик собрал 200 тысяч подписчиков. Хозяева кота и подумать не могли, что их питомец станет мегазвездой. Вячеслав рассказал, что канал начал приносить доход — к хозяину обращаются рекламодатели с просьбой упомянуть их товар. Он не стал раскрывать сумму, отметив, что коту на питание и игрушки сыну хватает.