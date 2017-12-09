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Японскую кухню с сушами и роллами устроили хозяева для своих собак
10.12.2017 08:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Блюда специально были адаптированы для животных – в компонентах не было вредных для питомцев васаби и авокадо.
Изначально организаторы хотели организовать необычную фотосессию для питомцев однако мероприятие переросло в праздник для желудков.
Животные охотно уплетали предложенное угощение.
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Нестандартное угощение устроили хозяева для своих собак в Новой Зеландии – домашних питомцев кормили сушами и роллами. Смотрите на видео, как охотно собаки...
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