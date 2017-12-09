Японскую кухню с сушами и роллами устроили хозяева для своих собак

Блюда специально были адаптированы для животных – в компонентах не было вредных для питомцев васаби и авокадо.

Изначально организаторы хотели организовать необычную фотосессию для питомцев однако мероприятие переросло в праздник для желудков.

Животные охотно уплетали предложенное угощение.