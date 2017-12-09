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Японскую кухню с сушами и роллами устроили хозяева для своих собак

10.12.2017 08:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Блюда специально были адаптированы для животных – в компонентах не было вредных для питомцев васаби и авокадо.

Изначально организаторы хотели организовать необычную фотосессию для питомцев однако мероприятие переросло в праздник для желудков.

Животные охотно уплетали предложенное угощение.

 
 
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Нестандартное угощение устроили хозяева для своих собак в Новой Зеландии – домашних питомцев кормили сушами и роллами. Смотрите на видео, как охотно собаки...

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