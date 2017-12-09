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20 рублей или 200? Угадайте, сколько стоят эти новогодние подарки на выставке "Млын"

10.12.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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С 8 по 10 декабря в Минске проходит традиционная выставка авторских изделий «Млын». AFISHA.TUT.BY ознакомилась с ценами от ремесленников и предлагает вам сделать то же самое: отгадать, что почем.

 

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 2 билетов на концерт Макса Коржа в Минске. Мероприятие пройдет 16 декабря на сцене «Минск-Арены», а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 15 декабря.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Минск
 
 
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