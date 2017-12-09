С 8 по 10 декабря в Минске проходит традиционная выставка авторских изделий «Млын» . AFISHA.TUT.BY ознакомилась с ценами от ремесленников и предлагает вам сделать то же самое: отгадать, что почем.

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 2 билетов на концерт Макса Коржа в Минске. Мероприятие пройдет 16 декабря на сцене «Минск-Арены», а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 15 декабря.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».