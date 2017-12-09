Когда кожа говорит SOS: домашние и салонные процедуры, которые спасают кожу зимой

О том, что от морозов и порывов ветра может пострадать наша кожа, мы вспоминаем, когда уже столкнулись с раздражением и сухостью.

Но косметолог знает, что с этим делать! Именно к нему мы и отправились за реально рабочими советами по уходу за кожей зимой.

Косметолог Екатерина Гончар помогла составить нам памятку о том, как спасти нашу кожу до весны.





Домашний уход

— В зимний период снижается секреция сальных желез, отчего кожа может превратиться из жирной в нормальную, из нормальной — в сухую, из сухой, в свою очередь, в чувствительную.

И первое, что нужно сделать, как только наступают холода, — пересмотреть свой ежедневный уход.

Заменяем увлажняющий крем на питательный

Смените свой стандартный дневной крем на более плотный по текстуре. Финскими учеными доказано, что после увлажняющего крема быстрее проявляются признаки обезвоженности, чем после крема питательного.

Важно, чтобы в состав крема входили не только питательные, но и сосудоукрепляющие компоненты. Это могут быть экстракт конского каштана, красного винограда и зеленого чая. Не забывайте, что зимой крем нужно наносить на лицо минимум за сорок минут до выхода на улицу.

Вместо пенки и геля — молочко и эмульсия

Обратите внимание также и на умывание. Обладателям сухой кожи я бы предложила использовать молочко для умывания вместо пенки или геля, так как гели часто содержат сульфаты, а они также подсушивают кожу.

Обладателям жирной и комбинированной кожи хорошо подойдут эмульсии для умывания. Также отлично подходит использование гидрофильного масла (оно бережно очищает, не разрушая эпидермальный барьер кожи, который удерживает влагу).

Обязательно обратите внимание на домашний уход. Дело в том, что при правильном уходе вы сможете не просто помочь своей коже выглядеть хорошо, но даже и избежать некоторых кабинетных процедур, ну по крайней мере посещать их придется значительно реже. Правильный домашний уход — это 60% успеха.



Фото: fashiontime.ru

Не забываем делать маски

В отличие от летнего периода, когда мы делаем маски раз в неделю, зимой я рекомендую обращаться к ним почаще — два раза в неделю. В маски можно добавлять различные масла по типу кожи: для сухой — масло ши, для жирной — миндальное или виноградной косточки, для нормальной кожи — масло зародышей пшеницы, кисломолочные продукты.

Поделюсь рецептом моей любимой маски, которая подойдет всем типам кожи.

Маска из тыквы:

50 г мякоти тыквы,

5 г меда,

1 яичный желток,

10 г жирных сливок или сметаны.

А тыква — это богатейший источник витамина А, D и С.

Ухаживаем за кожей век

Для кожи век из бюджетных средств хорошо подходит касторовое масло, так как оно не только укрепляет реснички и ускоряет их рост, но и уплотняет очень тонкую и нежную от природы кожу. Использовать можно курсом 1−2 месяца — ежедневно.

Попробуйте массаж лица

Не забывайте о массаже лица. Это миф, что его можно выполнять только в косметологическом кабинете. Вы можете посоветоваться со своим косметологом о том, как правильно его делать, или же найти необходимый комплекс упражнений в интернете. Массаж помогает поддерживать мышцы в тонусе, избавиться от мелких морщинок и предупредить появление новых. Благодаря массажу вы улучшите кровообращение в зоне лица, что очень важно зимой.

Внешний уход бесполезен без правильного рациона

Состояние кожи зависит от того, как мы питаемся, и, конечно, от того, сколько мы пьем воды. Любой уход бесполезен, если вы не будете следить вот за этими двумя основополагающими факторами. Воды нужно пить не менее 30 миллилитров на один килограмм веса. И это каждый день.

Сокращайте употребление кофе, ведь этот напиток выводит жидкость из организма. Старайтесь включать в свой рацион продукты, богатые витамином С, он стимулирует выработку коллагена. К таким продуктам относятся болгарский красный перец, киви, петрушка.

И не забывайте про витамины! Зимой они особенно необходимы. Обязательно включите в рацион рыбий жир и омега-3. Это полиненасыщенные жирные кислоты, которые поддерживают выработку коллагена, а он отвечает за эластичность и упругость кожи, предотвращает воспалительные и аллергические реакции. Я не советую покупать комплексные витамины, намного лучше, если вы пропьете все по отдельности.



Фото: wordpress.com

Увлажнитель воздуха в помощь

В период отопления наша кожа страдает от слишком сухого воздуха, поэтому было бы неплохо купить домой увлажнитель воздуха. Это недешевая вещь, но очень полезная.

Салонные процедуры: на что стоит тратить деньги в зимний период

А теперь перейдем к салонным процедурам, которые полезно делать зимой. К этим процедурам относятся пилинги, биоревитализация и фотоомоложение.

Пилинги

Их основная задача — обновить кожу, снять верхний слой эпидермиса, простимулировать рост новых клеток. В кабинете косметолога вы можете сделать поверхностный и срединный пилинг. В результате улучшится цвет лица, запустятся процессы омоложения, пропадут мелкие несовершенства кожи, в том числе и мелкие морщинки. Также пилинг может и хорошенько увлажнить кожу, если правильно подобрать постпилинговый уход.



Фото: kashtanpharma.com

Биоревитализация

Сухость и купероз (сосудистая сетка) часто появляются на лице в холода. Бороться с ними помогает биоревитализация — инъекции гиалуроновой кислоты. Они служат для увлажнения кожи. Сама гиалуроновая кислота не увлажняет, но притягивает влагу. Одна молекула гиалуроновоой кислоты притягивает к себе от 500 до 800 молекул воды. И я снова напомню о том, что важно пить достаточное количество воды. Гиалуроновая кислота из крема не даст такого эффекта, но при покупке кремов обращайте внимание на то, чтобы в составе был гиалуронат натрия — это позитивно скажется на коже.

Фотоомоложение

Эту процедуру нельзя делать летом, так как на улице много солнца, поэтому зима — идеальное для нее время. Фотоомоложение запускает процесс регенерации клеток кожи, ее обновление, убирает сосуды. Существует два типа фотоомоложения: первый работает с сосудами и гиперпигментацией — световые потоки действуют только на поврежденные участки. Второй тип прогревает ткани, благодаря чему вырабатываются коллаген и эластин.