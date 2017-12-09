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Из Минска в аэропорт хотят построить короткую дорогу

10.12.2017 09:34 — Разное | Tut.by  
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Из столицы в Национальный аэропорт Минск планируют построить новую автомагистраль, которая будет проходить от улицы Ваупшасова. Об этом рассказал глава администрации Партизанского района Денис Овсяников, сообщает «Минск-Новости».


Иллюстрация: TUT.BY

Новая дорога должна будет соединить город с аэропортом и Белорусско-китайским индустриальным парком «Великий камень».

Ее строительство начнется уже в начале 2018 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Из столицы в Национальный аэропорт Минск планируют построить новую автомагистраль, которая будет проходить от улицы Ваупшасова. Ее строительство начнется уже в...

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