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Из Минска в аэропорт хотят построить короткую дорогу
Из столицы в Национальный аэропорт Минск планируют построить новую автомагистраль, которая будет проходить от улицы Ваупшасова. Об этом рассказал глава администрации Партизанского района Денис Овсяников, сообщает
Новая дорога должна будет соединить город с аэропортом и Белорусско-китайским индустриальным парком «Великий камень».
Ее строительство начнется уже в начале 2018 года.
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Из столицы в Национальный аэропорт Минск планируют построить новую автомагистраль, которая будет проходить от улицы Ваупшасова. Ее строительство начнется уже в...
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