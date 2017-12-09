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Какие деньги предлагают швеям, которые "прилично зарабатывают" по мнению президента

10.12.2017 08:45 — Разное | Tut.by  
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«Сегодня швейным производством заниматься выгодно. Швей в стране не хватает. И эта нехватка серьезно подняла заработную плату. Швея сегодня получает приличные деньги», — заявил Александр Лукашенко 8 декабря во время встречи с коллективом ОАО «Камволь». FINANCE.TUT.BY посмотрел в общереспубликанском банке вакансий, какие деньги готовы платить наниматели швеям.


Снимок носит иллюстративный характер

Так, на минималку ищут швей в предприятие «Внештрансторгсервис» в Новополоцке, Мстиславская швейная фабрика, Оршанская фабрика художественных изделий, ОАО «Мотекс», Хойникская фабрика художественных изделий, ОАО «Славянка», РУП «Слуцкие пояса»,

На получку от 300 рублей ищут швей могилевская швейная фирма «Вяснянка», открытое акционерное общество «Коминтерн», ООО «Добрушспецодежда», ОАО «Гродно Рембыттехника», ОАО «8 Марта» (швейный цех в городе Ветка).

Зарплату от 400 рублей швеям предлагают в ОАО «ГАЛАНТЭЯ», СООО «Конте Спа», ЗАО «Калинка», ООО «Нелва», ОАО «Речицкий текстиль», ОАО «Дзержинская швейная фабрика «Элиз».

На ООО «Марк Формэль» предлагают получку от 500 рублей, на ОАО «ЭЛЕМА» — от 450 рублей (4−5 разряд).

На ОАО «Свiтанак» ищет швею 3−4 разряда на зарплату от 600 рублей, ООО «Марк Формэль» в Пинск и Молодечно — от 550 рублей.

На предприятии «Знамя индустриализации» готовы платить от 650 рублей швеям 3−4 разряда, которые будут занимать изготовлением верхней одежды и трикотажных изделий. На ООО «ПДМ» в городском поселке Ореховск обещают платить от 800 рублей, на унитарном предприятии «Литопласт-Электро» в Заславле — от 750 рублей, на предприятии «Милавица» в Минске — от 700 рублей.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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FINANCE.TUT.BY посмотрел в общереспубликанском банке вакансий, какие суммы готовы платить наниматели швеям.

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