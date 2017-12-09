Дударев: когда видишь только эксперименты, удивляешься, где же театр

Автор многочисленных театральных постановок, сценарист народного фильма "Белые росы", председатель Белорусского союза театральных деятелей Алексей Дударев в эфире телеканала "Беларусь 3" поделился впечатлениями о современном театральном искусстве в Беларуси по итогам ноябрьского Республиканского фестиваля национальной драматургии имени Винцента Дунина-Марцинкевича, который проходил в Бобруйске.

"То, что мы каждый год собираемся и смотрим, что мы имеем, вот это очень важно. Этот фестиваль должен быть одним из главных фестивалей. Мы должны просматривать все, что у нас есть, и потом собираться и смотреть, на каком мы свете по сравнению с тем, что было и что будет", — отметил Дударев.

Драматург признался, что очень давно во время просмотра какой-либо театральной постановки не чувствовал себя зрителем. Это ощущение вернулось, когда на фестивале в Бобруйске Алексей Онуфриевич смотрел спектакль "Точки на временное оси".

"Я вдруг заметил, что начал думать. В этом материале, я имею в виду и пьесу, и режиссуру, есть душа, ест то, что призывает думать", — сказал Дударев.

Настоящий театр — институт консервативный, убежден драматург. Эксперименты в нем должны быть, но они не должны выходить на первый план, когда остается только удивляться, а где же здесь театр.

"Театр должен быть разным, но чтобы был материал для театра, был материал для артистов, а Короткевич это, Купала, Макаенок или кто-то другой, это не так важно", — резюмировал Дударев.

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Фрагмент беседы со знаменитым драматургом Алексеем Дударовым слушайте на радио Sputnik Беларусь.