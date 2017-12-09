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"Юность" обошла "Шахтер" и возглавила таблицу в чемпионате Беларуси по хоккею
Солигорский «Шахтер» 9 декабря потерпел домашнее поражение от «Гомеля» — 0:1 и утратил лидерство в турнирной таблице экстралиги чемпионата Беларуси по хоккею.
Единственная шайба в этом матче была заброшена на 4-й минуте, ее автором стал латвийский легионер гомельчан Эдий Брахманис.
Результаты других матчей тура, прошедших 8−9 декабря:
Беларусь-U20 — «Брест» — 4:1.
«Юность-Минск» — «Металлург-Жлобин» — 4:0.
«Неман» (Гродно) — «Динамо-Молодечно» — 3:2.
«Витебск» — «Лида» — 0:2.
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Солигорский "Шахтер" 9 декабря потерпел домашнее поражение от "Гомеля" - 0:1 и утратил лидерство в турнирной таблице экстралиги чемпионата Беларуси по хоккею.
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