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"Юность" обошла "Шахтер" и возглавила таблицу в чемпионате Беларуси по хоккею

10.12.2017 10:05 — Разное | Tut.by  
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Солигорский «Шахтер» 9 декабря потерпел домашнее поражение от «Гомеля» — 0:1 и утратил лидерство в турнирной таблице экстралиги чемпионата Беларуси по хоккею.

Единственная шайба в этом матче была заброшена на 4-й минуте, ее автором стал латвийский легионер гомельчан Эдий Брахманис.

Результаты других матчей тура, прошедших 8−9 декабря:

Беларусь-U20 — «Брест» — 4:1.

«Юность-Минск» — «Металлург-Жлобин» — 4:0.

«Неман» (Гродно) — «Динамо-Молодечно» — 3:2.

«Витебск» — «Лида» — 0:2.


Фото: hockey.by

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Солигорский "Шахтер" 9 декабря потерпел домашнее поражение от "Гомеля" - 0:1 и утратил лидерство в турнирной таблице экстралиги чемпионата Беларуси по хоккею.

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