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В Минской области - больше 1300 рублей. Сколько зарабатывают преподаватели, которым подняли оклады
С 1 декабря педагогическим работникам из числа профессорско-преподавательского состава на 30%
Больше всего октябрьские заработки были у профессорско-преподавательского
Для сравнения: в Минске средняя зарплата у профессорско-преподавательского составила в октябре 1 072,1 рубля.
При этом столица лидирует по средним заработкам в целом в образовании — 696,8 рубля в октябре.
«Данная мера принята в целях закрепления педагогических кадров в учреждениях высшего образования, стимулирования эффективной педагогической и инновационной деятельности профессорско-преподавательского состава, повышения его материальной заинтересованности в результатах труда», — пояснили ранее повышение тарифных окладов преподавателей в Минобре.
Напомним, с 1 декабря в том числе
Ранее в Федерации профсоюзов
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