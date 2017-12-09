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В Минской области - больше 1300 рублей. Сколько зарабатывают преподаватели, которым подняли оклады

10.12.2017 10:43 — Разное | Tut.by  
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С 1 декабря педагогическим работникам из числа профессорско-преподавательского состава на 30% подняли тарифные ставки (оклады). FINANCE.TUT.BY посмотрел, как зарплаты преподавателей отличаются по регионам.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Больше всего октябрьские заработки были у профессорско-преподавательского
состава в Минской области — 1 366,7 рубля. Ниже всего этот показатель в Могилевской области — 793,3 рубля.

Для сравнения: в Минске средняя зарплата у профессорско-преподавательского составила в октябре 1 072,1 рубля.

Как отличаются зарплаты преподавателей по регионам, в рублях
регион зарплата профессорско-преподавательского
состава		 в образовании
Брестская 878,4 536
Гомельская 1 017,1 537,4
Гродненская 977,7 533,3
Минск 1 072,1 696,8
Минская 1 366,7 529,6
Витебская 997,9 547,3
Могилевская 793,3 546,4
по стране 1 019,3 570,6

При этом столица лидирует по средним заработкам в целом в образовании — 696,8 рубля в октябре.

«Данная мера принята в целях закрепления педагогических кадров в учреждениях высшего образования, стимулирования эффективной педагогической и инновационной деятельности профессорско-преподавательского состава, повышения его материальной заинтересованности в результатах труда», — пояснили ранее повышение тарифных окладов преподавателей в Минобре.

Напомним, с 1 декабря в том числе повысили тарифные оклады (ставки) работникам учреждений социального обслуживания и работникам культурно-просветительных учреждений, трудовые функции которых соответствуют основному виду деятельности этих учреждений, на 25%.

Ранее в Федерации профсоюзов сообщили, что в Беларуси каждый четвертый работник организаций, финансируемых из бюджета, — 27% — получает доплату до минимальной заработной платы, сообщили в Федерации профсоюзов. По данным мониторинга, в основном это касается обслуживающего персонала — уборщиков помещений, кладовщиков, гардеробщиков, санитарок, младших медицинских сестер, поваров и других.

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Теги: Минск
 
 
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