



По мнению специалиста турецкой компании-партнера Зеки Чапутлу, качество продукции ОАО "Камволь" после модернизации предприятия позволит занять достойную нишу на мировом рынке тканей.

Такое мнение он высказал на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА . Новые ткани, которые начало выпускать ОАО "Камволь" после модернизации, по качеству соответствуют всем современным требованиям и стандартам, отметил эксперт.

"Компания, где я проработал долгое время, является лидером текстильной промышленности в Турции. Свой опыт я в полном объеме передал команде белорусских специалистов. С новой продукцией предприятие имеет все шансы, чтобы войти на мировой рынок тканей", - выразил уверенность Зеки Чапутлу.

С турецкой компанией у "Камволя" заключено не только соглашение о передаче технологий, но и дилерский контракт.

"Целевые рынки, куда планируем экспортировать ткани, - это Турция, Европа, Российская Федерация, а также страны Ближнего Востока. В данный момент туда уже отправлены новые коллекции и заключены контракты на поставки", - сказал Зеки Чапутлу.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Турецкий специалист заявляет о высоком качестве продукции «Камволь» По мнению специалиста турецкой компании-партнера Зеки Чапутлу, качество продукции ОАО "Камволь" после модернизации предприятия позволит занять достойную нишу на...

Модернизация ОАО "Камволь" началась в 2012 году, в нее вложено более 110 млн долларов. Сейчас это высокотехнологичное предприятие, которому по оснащению самым современным оборудованием нет равных на постсоветском пространстве и даже в Европе. В 2018 году планируется произвести 4,5 млн погонных метров ткани, а в ближайшем будущем ожидается выход предприятия на проектную мощность - 6 млн погонных метров. Турецкий партнер обязуется продать не менее 4 млн погонных метров. Уже заключен договор о поставке тканей из новой коллекции до конца 2017 года в объеме 150 тыс. погонных метров на сумму 1,2 млн долларов.