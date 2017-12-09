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Турецкий специалист заявляет о высоком качестве продукции «Камволь»

10.12.2017 10:45 — Разное | Ежедневник  
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Турецкий специалист заявляет о высоком качестве продукции «Камволь»

По мнению специалиста турецкой компании-партнера Зеки Чапутлу, качество продукции ОАО "Камволь" после модернизации предприятия позволит занять достойную нишу на мировом рынке тканей.

Такое мнение он высказал на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА. Новые ткани, которые начало выпускать ОАО "Камволь" после модернизации, по качеству соответствуют всем современным требованиям и стандартам, отметил эксперт.

"Компания, где я проработал долгое время, является лидером текстильной промышленности в Турции. Свой опыт я в полном объеме передал команде белорусских специалистов. С новой продукцией предприятие имеет все шансы, чтобы войти на мировой рынок тканей", - выразил уверенность Зеки Чапутлу.

С турецкой компанией у "Камволя" заключено не только соглашение о передаче технологий, но и дилерский контракт.

"Целевые рынки, куда планируем экспортировать ткани, - это Турция, Европа, Российская Федерация, а также страны Ближнего Востока. В данный момент туда уже отправлены новые коллекции и заключены контракты на поставки", - сказал Зеки Чапутлу.

Модернизация ОАО "Камволь" началась в 2012 году, в нее вложено более 110 млн долларов. Сейчас это высокотехнологичное предприятие, которому по оснащению самым современным оборудованием нет равных на постсоветском пространстве и даже в Европе. В 2018 году планируется произвести 4,5 млн погонных метров ткани, а в ближайшем будущем ожидается выход предприятия на проектную мощность - 6 млн погонных метров. Турецкий партнер обязуется продать не менее 4 млн погонных метров. Уже заключен договор о поставке тканей из новой коллекции до конца 2017 года в объеме 150 тыс. погонных метров на сумму 1,2 млн долларов.

 
 
 
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По мнению специалиста турецкой компании-партнера Зеки Чапутлу, качество продукции ОАО "Камволь" после модернизации предприятия позволит занять достойную нишу на...

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