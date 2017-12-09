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Курс биткоина упал ниже 14 тысяч долларов

10.12.2017 11:15 — Разное | Tut.by  
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Курс биткоина за последние 24 часа упал на 11,9% на бирже Coinmarketcap и, по состоянию на 10.30 по минскому времени, торгуется на уровне $ 13,96 тыс. за биткоин, свидетельствуют данные торгов.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

При этом 8 декабря криптовалюта установила исторический максимум, взлетев более чем на 23% и преодолев отметку в 18 тысяч долларов.

Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы, создавая новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но взрыв популярности биткоина произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткоина естественным образом ограничена, и большая часть биткоинов уже «добыта».

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Теги: Курсы валют
 
 
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При этом 8 декабря криптовалюта установила исторический максимум, взлетев более чем на 23% и преодолев отметку в 18 тысяч долларов.

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