Эти белорусские мамы успевают участвовать в соревнованиях по триатлону, танцевать тверк и качаться в тренажерке. А еще воспитывать троих и даже пятерых детей.

Воспитывать пятерых детей, преподавать и быть седьмой на гонке серии Ironman



Фото из личного архива героини. У Анастасии Кундас пятеро детей: Александра (21 год), Алексей (18 лет), Евгений (7 лет), Алиса (5 лет) и Станислав (1,8 года).

Три тренировки в бассейне и две в спортзале — примерно так выглядит спортивное расписание на неделю мамы пятерых детей Анастасии Кундас. А еще бывают велозаезды, лыжи и бег.

— В прошлом я профессиональная лыжница, в школе была в сборной республики среди юниоров, — рассказывает Анастасия. — Папа с детства меня во все спортивные секции отводил. И плаванием занималась, и теннисом, и конькобежным спортом — везде хорошо получалось.

Правда, после школы героиня поступила не в физкультурный (хоть и хотела туда), а в радиотехнический институт (теперешний БГУИР) — по стопам родителей. Получила специальность инженера-экономиста и преподавала экономику сначала в своем университете, а потом в БГУФК.

Время на спорт Анастасия находит буквально каждый день. Сегодня утром, к примеру, пока ее мама гуляла с малышом на улице, героиня пробежала 10 км в компании двух гончих собак. А вечером, пока у младших детей была тренировка на беговом манеже, заскочила в спортзал: решила, что чем ждать час в машине, лучше в это время и самой позаниматься.

Активная мама регулярно участвует в любительских соревнованиях. И, надо сказать, успешно. В 2008 году на лыжных гонках Masters World Cup во Франции Анастасия заняла первое место на дистанции 10 км коньковым ходом. В 2011-м на этих же соревнованиях в Италии стала лучшей на десятке классическим ходом. А в 2009-м на Мурманском лыжном марафоне на дистанции 50 км выиграла «серебро».



Фото: из личного архива героини

Последние семь лет минчанка увлекается еще и триатлоном: муж Андрей (Андрей Силивончик — председатель Белорусской федерации триатлона) приобщил. На гонке серии Ironman в Гдыне в 2013 году, где нужно было проплыть 1900 м, 90 км проехать на велосипеде и еще 21 км пробежать, Анастасия стала седьмой.

— Пляжный отдых — это не про нас, — смеется. — Почти все наши поездки за границу привязаны к соревнованиям. Мы выступали в Эстонии, Литве, Латвии. Детей всегда берем с собой. И моя мама едет с нами: помогает присмотреть за младшими.

Вообще, без помощи мамы и старших детей, признается героиня, у нее бы не было возможности тренироваться.

Еще одно хобби минчанки — кайтинг.

— Долго училась, — вспоминает она. — Адреналин сумасшедший! Ветер, море — я даже сейчас говорю, а у меня мурашки по телу. Когда дует ветер, я максимально быстро справляюсь со всеми делами, чтобы успеть на Минское море. Но женщин у нас катается совсем немного. Может, пять на всю республику.



Фото из личного архива героини

Дети, кстати, тоже занимаются спортом. Леша — профессиональный пловец, Женя и Алиса ходят на триатлон, Саша — на танцы. И, конечно, все умеют кататься на лыжах.

Как героиня все успевает?

— Нужно очень большое желание. Я, например, начинаю хандрить без физической нагрузки, хотя дома практически не сижу. Наверное, с детства закалка. Я даже беременной плавала по четыре километра. И важно, чтобы достойный мужчина был рядом, который поддерживает. Наши с мужем интересы во всем совпали. Но, конечно, в приоритете всегда семья: если малыш заболел, то все мои тренировки откладываются.

Отказываться от чего-то спортивной маме тоже приходится: меньше часов остается на сон, уход за собой. Хотя на маникюр и на то, чтобы намазать кремом лицо на ночь, времени всегда хватает.

— Никто не верит, что я мама пятерых детей, — смеется Анастасия, которой в октябре вручили Орден матери. — Когда со старшей дочерью идем, нас за подруг принимают. Приятно. Я знаю, что хорошо выгляжу: смотрюсь в зеркало и люблю себя. Это благодаря не косметическим салонам, а генам и тренировкам.

Воспитывать троих малышей и учиться тверку

Фото: из личного архива героини. У Анастасии Сеножатской трое детей: Давиду 8 лет, Аише 4 года и Симону 1,5 года

Кондитер Анастасия Сеножатская успевает печь торты на заказ, воспитывать троих малышей, ходить в тренажерный зал и учиться тверку. Если танцы строго по расписанию, то для тренировок определенного графика нет.

— Какая конкретика, когда у тебя трое детей? Подстраиваюсь под ситуацию. Тем более в зал можно прийти в любое время. У нас еще семейный абонемент в аквапарк, и мы с мужем договариваемся: пока один в воде с детьми, другой тренируется. Стараемся выбираться почаще — весной по четыре раза в неделю бывали.

Но, сразу отмечает Анастасия, она не из тех, кто помешан на спорте.

— Знаете, бывают такие: как ни придешь в тренажерный зал — они есть. Для меня это странно. Любой фанатизм плох — и в спорте, и в материнстве.

Молодая мама старается придерживаться правильного питания. Но, признается, бывают и забеги в «Макдональдс». А вот торты Анастасия не очень любит, хоть и работает кондитером.

Героиня вспоминает: во время последней беременности набрала 25 кг. Но за четыре месяца смогла вернуться в привычный вес.

— Я еще не в форме, мне кажется. Я идеалист, — критично оценивает свою фигуру Анастасия.

Конечно, у молодой мамы случаются дни, когда лень идти на тренировку. Тогда она просто остается дома: зачем себя заставлять? Но говорит, что такое бывает редко: когда дома шум и гам, наоборот, хочется куда-нибудь вырваться.

А что насчет домашних обязанностей? Готовит Анастасия сама: для нее это в кайф. А вот делать уборку раз в неделю приходит домработница.

— Она пылесосит ковры, моет полы, гладит одежду. Уборка стоит 20 долларов. Мы посчитали, что не такие это уже большие деньги. Тем более сами так и за целый день не уберем, переругаемся еще.



Фото: из личного архива героини

Чтобы все успевать, уверена молодая мама, нужно правильно воспитывать детей. Ее малыши очень самостоятельные. Пока Анастасия печет торты, старший Давид присматривает за братом с сестрой. Мама рассказывает, как однажды проснулась в воскресенье в полдень. В ужасе забегает на кухню, а там уже старший сын накормил малышей сухим завтраком с молоком и переодел Симону памперс.

— Я иногда скрываю, что у меня трое детей, — делится собеседница. — А то ко мне начинают относиться как к взрослой женщине, которая должна жить по определенным правилам. Но мои дети в восторге от того, какая я. Мы с ними на одной волне.

Анастасия считает, что дети — не оправдание, чтобы не следить за своей фигурой.

— Мне кажется, всем нужно заниматься спортом, хоть каким. А многие женщины, которые родили или просто вышли замуж, запускают себя. Думают, что мужьям без разницы, как они выглядят, но это не так. Потом жалуются, что те засматриваются на других, молодых и стройных. Но вы же тоже можете такими быть.

По словам молодой мамы, ей на все хватает времени и не приходится ничем жертвовать, чтобы выбраться в спортзал. Да и муж всегда на подхвате. Супруги так распределяют обязанности, чтобы у каждого было свободное время.

Растить троих детей и качать пресс каждый вечер



Фото из личного архива героини. Татьяна Барановская воспитывает троих детей: Александру 9 лет, Марии — 6, а Акиму — 1,5 года

Татьяна Барановская работает бухгалтером по удаленке. В течение дня отвечает на звонки, а в обед, пока младший сын спит, садится за компьютер составлять отчеты. Раз в неделю у Татьяны танцы: на тренировки можно приходить вместе с ребенком, поэтому вопроса, с кем оставить малыша, не возникает.

— В школе я занималась в ансамбле при «Хорошках» и ходила на танцы четыре раза в неделю. А в 10-м классе бросила. Думала: все мои подружки гуляют, а я провожу жизнь в зале. За эти два года до окончания школы я капитально растолстела, — смеется. — После института ездила работать на лайнерах официанткой, где еще больше поправилась. А в 25 вышла замуж и поняла, что такой, как я себя вижу в зеркале, быть не хочу. Начала заниматься спортом — аэробикой, шейпингом, плаваньем. За два года сбросила 10 кг и начала себе нравиться. С тех пор поддерживаю себя в форме.

В октябре, кстати, Татьяна даже выступала в торговом центре. Проект «Мамские танцы» проводил открытые танцполы, и группы желающих могли подавать заявки.

— Танец учили месяц. Страшно было выступать перед публикой. Но, с другой стороны, чувствовала себя большим героем, — признается собеседница.

Многодетная мама шутит, что не из тех везучих женщин, которые не набирают лишних килограммов во время беременности. Поэтому после родов регулярно сидела на диетах (отказывалась от мучного, сладкого, чипсов) и каждый вечер качала пресс. Вместе с мужем вели таблицу, где записывали, кто сколько раз сделал упражнение. Летом семьей выбираются в парк недалеко от дома: трое едут на велосипедах, а четвертый бежит рядом с коляской.



Фото: из личного архива героини

Два года назад Татьяна купила фитнес-браслет.

— Стало любопытно, сколько за день прохожу. Обычно это от 9 до 20 тысяч шагов. Даже если я никуда не выхожу из дома, за день получается пять тысяч шагов минимум.

Семья Барановских придерживается здорового питания. Но без фанатизма: просто стараются исключать вредные продукты — колбасы, сосиски. Татьяна вспоминает, что как-то пыталась сама печь хлеб, но потом отказалась от затеи: магазинного за раз съешь ломтик, а своего — целую булку. Сладкого на кухне тоже обычно нет, так что дети привыкли, что карамелек у мамы не допросишься.

— Я экономлю время на том, что не делаю сложные и изысканные блюда. Готовлю очень просто: овощи, крупы, мясо закидываю вариться в кастрюли и все. Если кто-то из бабушек предлагает помощь, никогда не отказываюсь. То, что можно, стараюсь делегировать. Например, старшему ребенку с уроками помогает репетитор, который приходит два раза в неделю: задают много, и я не успеваю. А еще надо уметь отдыхать. Если дети сейчас от тебя не требуют внимания, это время можешь посвятить себе.

Татьяна признается: малыши ее мотивируют быть активной.

— Мне хочется, чтобы они с восхищением говорили: «Вот это моя мама!», а не стыдились. И муж мотивирует. Я-то знаю, что он каждый день видит молодых, целеустремленных, красивых. И хочу быть такой, чтобы он на меня смотрел восторженными глазами, а не на какую-то другую женщину.