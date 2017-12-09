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Белорусские биатлонисты выступают в эстафете в Хохфильцене. Онлайн TUT!

10.12.2017 13:26 — Разное | Tut.by  
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Мужская эстафета в австрийском Хохфильцене открывает программу заключительного дня 2-го этапа Кубка мира по биатлону.

Начало гонки в 13.30 по минскому времени. В состав белорусской команды вошли Максим Воробей, Антон Смольский, Виктор Кривко, Роман Елетнов. Именно в таком порядке они будут выходить на дистанцию.

Наша мужская команда Беларуси получила 16-й стартовый номер, всего в гонке планируют выступить 26 сборных.

1-й же номер получила сборная России, за которую заявлены Максим Цветков, Матвей Елисеев, Антон Бабиков и Антон Шипулин.

Французы выступят под № 2. В их заявке Жан-Гийом Беатрикс, Симон Дестье, Эмильен Жакелен, Кентен Фильон-Майе. Отметим отсутствие главной звезды мирового биатлона последних лет Мартена Фуркада.

Еще один фаворит — команда Германии выступит под № 3, в ее составе Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемпп.

Норвегия получила № 4. Ее застрельщиком выступит 8-кратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален, вслед за ним стартуют Хенрик Л’Абе Лунд, Эрленд Овренг Бьонтегорд и Ларс Хельге Биркеланд. Как видим, здесь нет братьев Бё и Эмила-Хегле Свендсена.

Австрия выступит под № 5, ее цвета защищают Даниэль Мезотич, Симон Эдер, Феликс Лейтнер, Юлиан Эберхард.

Под № 6 заявлена Украина, на старт выйдут Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный.

SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию мужской эстафеты.

 
 
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Мужская эстафета в австрийском Хохфильцене открывает программу заключительного дня 2-го этапа Кубка мира по биатлону.

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