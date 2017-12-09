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Понтонная переправа через Припять под Житковичами открыта

10.12.2017 13:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Военные и спасатели накануне приступили к наведению понтонной переправы через реку Припять в Житковичском раойне.

"К полудню работы по монтажу понтонной переправы были завершены. В ближайшее время сотрудниками госавтоинспекции будет определен порядок проезда автотранспорта и передвижения граждан", — рассказали в МЧС.

Общая длина наплавного моста составила 152,5 м.

7 декабря в МЧС поступило сообщение, что на трассе Р-88 Житковичи — Д.Городок — граница Украины образовалась трещина в конструкции моста через реку Припять. Движение было перекрыто. Накануне заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин поручил наладить понтонную переправу. Треснувший мост будет изучать специальная комиссия, на предстоящей неделе будет принято решение о его ремонте.

 
 
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Все необходимые работы были завершены к полудню. Сейчас движение по понтонной переправе регулируют инспекторы ГАИ. Смотрите на видео, как военный автомобиль КрАЗ...

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