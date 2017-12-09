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Понтонная переправа через Припять под Житковичами открыта
10.12.2017 13:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Военные и спасатели накануне приступили к наведению понтонной переправы через реку Припять в Житковичском раойне.
"К полудню работы по монтажу понтонной переправы
Общая длина наплавного моста составила 152,5 м.
7 декабря в МЧС поступило сообщение, что на трассе Р-88 Житковичи — Д.Городок — граница Украины образовалась трещина в конструкции моста через реку Припять.
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Все необходимые работы были завершены к полудню. Сейчас движение по понтонной переправе регулируют инспекторы ГАИ. Смотрите на видео, как военный автомобиль КрАЗ...
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