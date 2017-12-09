Понтонная переправа через Припять под Житковичами открыта

Военные и спасатели накануне приступили к наведению понтонной переправы через реку Припять в Житковичском раойне.

"К полудню работы по монтажу понтонной переправы были завершены . В ближайшее время сотрудниками госавтоинспекции будет определен порядок проезда автотранспорта и передвижения граждан", — рассказали в МЧС.

Общая длина наплавного моста составила 152,5 м.

7 декабря в МЧС поступило сообщение, что на трассе Р-88 Житковичи — Д.Городок — граница Украины образовалась трещина в конструкции моста через реку Припять. Движение было перекрыто . Накануне заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин поручил наладить понтонную переправу. Треснувший мост будет изучать специальная комиссия, на предстоящей неделе будет принято решение о его ремонте.