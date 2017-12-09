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Камкин: к 2050 году число мусульман в ряде стран ЕС вырастет втрое

10.12.2017 13:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Согласно результатам исследования, проведенного аналитическим центром Pew Research, если иммиграция мусульман в Европу сохранится на "умеренном уровне", к 2050 году они составят 11% европейского населения. Однако есть и другие прогнозы, значительно более пессимистичные для коренного населения Европы, отметил в беседе на радио Sputnik российский политолог, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Александр Камкин.

Камкин: к 2050 году число мусульман в ряде стран ЕС вырастет втрое
© Sputnik/ Михаил Воскресенский
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"Согласно таким прогнозам, если мы сузим круг исследований до Германии, то где-то к 2050 году коренных немцев останется только 45%. Остальные будут приезжими в первом-втором-третьем поколении и преимущественно выходцы из стран исламского мира", — сказал Камкин в эфире радио Sputnik.

Прогнозы для коренных европейцев выглядят удручающе не только с учетом растущего количества беженцев в странах ЕС, но, в первую очередь, по причине отрицательной демографии, отметил политолог.

"Демография работает в большинстве европейских стран для коренных народов в минус, в том числе в Германии, где один из самых низких в Европе показателей рождаемости: где-то 1,4. При этом, для сохранения популяции надо где-то 2,1-2,2. В целом европейцы умирают, нация европейская стареет, где-то к 2030-2040 году пенсионеров будет уже больше, чем работающих людей", — отметил Камкин.

Уже сейчас в Европе ощущается нехватка трудовых ресурсов, которая в дальнейшем будет покрываться за счет мусульман, считает эксперт.

"Немецкие специалисты рассчитали, что для немецкой экономики оптимально будет принимать от 150 до 200 тысяч трудовых мигрантов в год. Все, кто хотел приехать из Восточной Европы, уже приехали. Восполнять нехватку трудовых ресурсов будут за счет мигрантов из исламских стран", — подчеркнул собеседник.

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Беседу с  российским политологом, ведущим научным сотрудником Института Европы РАН Александром Камкиным слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Все, кто хотел приехать в Евросоюз из Восточной Европы, уже приехали, далее трудовые ресурсы будут пополняться за счет исламских мигрантов, считает российский...

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