Фотофакт: Минск превратился в зимнюю сказку

МИНСК, 10 дек — Sputnik. Сильный снегопад, прошедший над Беларусью с субботы на воскресенье, воодушевил белорусов и превратил Минск в город с новогодней открытки.

Синоптики заранее предупреждали о снегопадах в субботу и воскресенье. Обильные осадки, гололедица и небольшая видимость доставили много неудобств автовладельцам.

Впрочем, в такой погоде есть и положительная сторона: утром 10 декабря многие белорусские города оказались покрыты снегом. Запорошенные деревья, машины и здания стали главными героями фотографий в социальных сетях.

Многие высказываются в соцсетях о том, что благодаря снегопаду появилось новогоднее настроение, а города стали похожи на новогодние открытки или кадры из посвященных праздникам фильмов и сказок.

Местами по Беларуси в ночь выпало до 14 сантиметров снега. Пока сообщений о негативных последствиях такой погоды не поступало.

Согласно прогнозам синоптиков, возможны снегопады вечером в воскресенье, а днем в понедельник — метель. Температура воздуха в ближайшие дни будет сохраняться на уровне ниже нуля.