Минск накрыло снегом, дорожники вышли на работу

Как и предупреждали синоптики, Минск и другие регионы Беларуси накрыло снегопадом. Дорожники в экстренном порядке вышли на работу, пешеходы и автомобилисты привыкают и приноравливаются к гололедице.









В гололедицу ГАИ рекомендует автомобилистам соблюдать осторожность: не газовать, притормаживать заранее перед пешеходными переходами и светофорами. Пешеходам стоит соблюдать осторожность — авто не может затормозить одномоментно.





Очистка авто от снега занимает теперь гораздо больше времени. Общественный транспорт может отставать от графика движения.







Впрочем, на МКАД снег успел растаять, чего нельзя сказать о придворовых территориях и улицах на окраинах столицы.

































Такая же погода сохранится и в понедельник.



