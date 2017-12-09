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Минск накрыло снегом, дорожники вышли на работу

10.12.2017 14:18 — Разное | Tut.by  
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Как и предупреждали синоптики, Минск и другие регионы Беларуси накрыло снегопадом. Дорожники в экстренном порядке вышли на работу, пешеходы и автомобилисты привыкают и приноравливаются к гололедице.



В гололедицу ГАИ рекомендует автомобилистам соблюдать осторожность: не газовать, притормаживать заранее перед пешеходными переходами и светофорами. Пешеходам стоит соблюдать осторожность — авто не может затормозить одномоментно.


Очистка авто от снега занимает теперь гораздо больше времени. Общественный транспорт может отставать от графика движения.



Впрочем, на МКАД снег успел растаять, чего нельзя сказать о придворовых территориях и улицах на окраинах столицы.









Такая же погода сохранится и в понедельник.


 
Теги: Минск
 
 
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Как и предупреждали синоптики, Минск и другие регионы Беларуси накрыло снегопадом. Дорожники в экстренном порядке вышли на работу, пешеходы и автомобилисты...

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