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Минск накрыло снегом, дорожники вышли на работу
Как и предупреждали синоптики, Минск и другие регионы Беларуси накрыло снегопадом. Дорожники в экстренном порядке вышли на работу, пешеходы и автомобилисты привыкают и приноравливаются к гололедице.
В гололедицу ГАИ рекомендует автомобилистам соблюдать осторожность: не газовать, притормаживать заранее перед пешеходными переходами и светофорами. Пешеходам стоит соблюдать осторожность — авто не может затормозить одномоментно.
Очистка авто от снега занимает теперь гораздо больше времени. Общественный транспорт может отставать от графика движения.
Такая же погода сохранится и в понедельник.
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Как и предупреждали синоптики, Минск и другие регионы Беларуси накрыло снегопадом. Дорожники в экстренном порядке вышли на работу, пешеходы и автомобилисты...
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