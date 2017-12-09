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На 11 декабря объявлен оранжевый уровень опасности

10.12.2017 14:13 — Разное | Ежедневник  
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На 11 декабря объявлен оранжевый уровень опасности

Ночью и утром 11 декабря на дорогах Беларуси ожидается гололедица и туман.

Об этом  сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью по востоку, утром и днем преимущественно по северо-западной половине страны осадки: снег, мокрый снег, днем по западу с дождем. В ночные и утренние часы на дорогах гололедица. Местами слабые туман и гололед. Ветер западный с переходом на южный, порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до минус 4-10 градусов, по западу – до минус 1-3 градуса, во второй половине дня повысится до минус 2 плюс 3 градусов, в юго-западных районах составит плюс 4- 6 градусов. Синоптики предупреждают о неблагоприятном метеорологическом явлении 11 декабря. Объявлен оранжевый уровень опасности. 
 

 
 
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Ночью и утром 11 декабря на дорогах Беларуси ожидается гололедица и туман.

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