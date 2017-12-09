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Более тысячи фур ждут выезда из Беларуси

10.12.2017 15:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 дек — Sputnik. Более тысячи грузовых автомобилей стоят в очередях на выезд из Беларуси днем в воскресенье, свидетельствуют данные Госпогранкомитета.

Более тысячи фур ждут выезда из Беларуси
© Sputnik / Ирина Петрович
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Традиционно в выходные на выезд из Беларуси образовываются очереди из грузовых автомобилей.

Так, днем в воскресенье выезда из республики в пунктах пропуска ожидают почти 1200 фур. Больше всего – в "Каменном логе", где стоят 290 фур. В "Григоровщине" стоят 190 автомобилей, в "Привалке" – 160.

В целом же очереди есть в некоторых пунктах пропуска не только на границах с Литвой и Латвией, но и на польском, а также на украинском направлениях.

Среди легковых автомобилей очереди есть только в "Урбанах" (более 20 машин) и "Брузгах" (более 110), а также "Мокранах" (пять).

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Теги: Минск
 
 
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Больше всего грузовиков стоят в очереди в пункте "Каменный лог" на литовской границе.

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