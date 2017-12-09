|
Более тысячи фур ждут выезда из Беларуси
10.12.2017 15:39 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 дек — Sputnik. Более тысячи грузовых автомобилей стоят в очередях на выезд из Беларуси днем в воскресенье, свидетельствуют данные Госпогранкомитета.
© Sputnik / Ирина Петрович
Традиционно в выходные на выезд из Беларуси образовываются очереди из грузовых автомобилей.
Так, днем в воскресенье выезда из республики в пунктах пропуска ожидают почти 1200 фур. Больше всего – в "Каменном логе", где стоят 290 фур. В "Григоровщине" стоят 190 автомобилей, в "Привалке" – 160.
В целом же очереди есть в некоторых пунктах пропуска не только на границах с Литвой и Латвией, но и на польском, а также на украинском направлениях.
Среди легковых автомобилей очереди есть только в "Урбанах" (более 20 машин) и "Брузгах" (более 110), а также "Мокранах" (пять).
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше всего грузовиков стоят в очереди в пункте "Каменный лог" на литовской границе.
|
Архив (Разное)
Комментарии