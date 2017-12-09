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Сурский: привинтив лампочку к консервной банке, получим арт-объект

10.12.2017 15:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В галерее Белорусского союза дизайнеров до конца декабря продолжается выставка-биеннале "Лiхтарт", посвященная свету "в прикладном и философском смыслах". По крайней мере, так говорят об экспозиции сами ее создатели.

Сурский: привинтив лампочку к консервной банке, получим арт-объектМинске" title="Видеофакт: выставка скульптуры Путь рассуждения открылась в Минске" class="">
© Sputnik/ Станислав Андросик / Александр Шурмелев
Видеофакт: выставка скульптуры "Путь рассуждения" открылась в Минске

Известный белорусский художник и дизайнер, председатель Белорусского союза дизайнеров Дмитрий Сурский рассказал телеканалу "Беларусь 3" о концепции экспозиции и ее экспонатах.

"Это уже третий "Лiхтарт". Люди ждали это событие и все время нас торопили. Мы объявили сбор предметов и никому не отказали. Нас такой формат устраивает, потому что выхолощенные сухие экспозиции, мне кажется, народу уже не интересны", — говорит Сурский.

Прелесть экспозиции в том, что представленные публике объекты каждый может воспроизвести у себя дома, на кухне или в мастерской. Например, достаточно привинтить лампочку к консервной банке, чтобы получился светильник, рассказывает дизайнер.

"Это повод для дизайнеров оставить свои скучные и нудные проекты и заняться творчеством там, где их никто не ограничивает. Людей на самом деле прет, им хочется высказаться. И наши стены открыты не только для профессиональных дизайнеров, но и для неофитов", — отмечает Сурский.

На выставке представлены самые разнообразные авторские светильники, кроме того, в экспозиции нашлось место живописи, графике и художественной фотографии.

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Комментарий известного белорусского художника и дизайнера, председателя Белорусского союза дизайнеров Дмитрия Сурского слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Светильники как арт-объекты, созданные из всего, что под руку подвернется, представлены на третьей по счету выставке-биеналле "Лiхтарт" в галерее Белорусского союза...

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