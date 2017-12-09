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Дед Мороз пришел в Крым по Керченскому мосту
10.12.2017 15:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Российский Дед Мороз пришел в Крым по строящемуся мосту через Керченский пролив, сообщает инфоцентр
"На Крымский полуостров он перешел по мосту: часть маршрута — по готовым пролетам, остальную — по рабочим мостам и технологическим площадкам", — говорится в сообщении.
Деду Морозу показали как идет подготовка к асфальтированию проезжей части. Он увидел все восемь участков строящегося моста и поднялся на железнодорожную арку. С высоты 35 метров Дед Мороз оценил масштаб и темпы строительства с таманской и крымской стороны.
В рамках визита он встретился не только со строителями, но и с детьми, которые живут по двум берегам Керченского пролива. "Дух захватывает! Крымский мост — это то чудо, которое объединяет людей, живущих на разных берегах Керченского пролива. Больше всего впечатлила слаженность команды, которая работает на этом мосту", — поделился Дед Мороз.
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Строители показали Деду Морозу, как проходит процесс подготовки к асфальтированию проезжей части моста. Смотрите на видео, как гость из Великого Устюга совершил...
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