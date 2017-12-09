Дед Мороз пришел в Крым по Керченскому мосту

Российский Дед Мороз пришел в Крым по строящемуся мосту через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост" .

"На Крымский полуостров он перешел по мосту: часть маршрута — по готовым пролетам, остальную — по рабочим мостам и технологическим площадкам", — говорится в сообщении.

Деду Морозу показали как идет подготовка к асфальтированию проезжей части. Он увидел все восемь участков строящегося моста и поднялся на железнодорожную арку. С высоты 35 метров Дед Мороз оценил масштаб и темпы строительства с таманской и крымской стороны.

В рамках визита он встретился не только со строителями, но и с детьми, которые живут по двум берегам Керченского пролива. "Дух захватывает! Крымский мост — это то чудо, которое объединяет людей, живущих на разных берегах Керченского пролива. Больше всего впечатлила слаженность команды, которая работает на этом мосту", — поделился Дед Мороз.